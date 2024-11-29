برج العرب.. 25 عاماً على ولادة أيقونة أدهشت العالم

تحتفل «جميرا»، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الفنادق الفاخرة وعضو «دبي القابضة»، بمرور 25 عاماً على تأسيس برج العرب، الذي يُعدّ إحدى الوجهات الرائدة، والأيقونة الشهيرة بقطاع الضيافة في إمارة دبي.

وأصبح برج العرب رمزاً عالمياً، بفضل تصميمه الأيقوني على شكل الشراع، مُجسّداً طموح دبي وتطورها المستمر، مع ترسيخ معايير جديدة للضيافة الفاخرة على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويعد برج العرب، الذي صممه المهندس المعماري توم رايت، أطول فندق في العالم يضم أجنحة فقط، ورمزاً لأفق دبي، الذي جاء على شكل شراع «الداو» العربي.

ولم ينحصر دور برج العرب في كونه فندقاً أيقونياً، بل له إسهامات كبيرة في مجال البيئة والاستدامة، ومعالجة التحديات البيئية التي تؤثر في الكوكب وسكانه، وأطلق على مدار السنوات الماضية العديد من المبادرات، مثل مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف، الذي أطلق في عام 2004، بالتعاون مع مكتب حماية الحياة البرية في دبي، والمختبر المركزي للأبحاث البيطرية، وأسهم في إطلاق أكثر من 2190 سلحفاة بحرية، بعد إنقاذها وإعادة تأهيلها، مع مراقبة 88 سلحفاة منها عن طريق التتبع عبر الأقمار الاصطناعية.

وحصل «جميرا برج العرب»، الذي شيّد على جزيرة أنشئت خصيصاً له بتصميم يحاكي شراع السفينة العربية التقليدية، على لقب أيقونة دبي المعاصرة، وحقق عدداً من الأرقام القياسية العالمية خلال مناسبات عدة، فضلاً عن استقطاب بعض من أكبر العلامات التجارية العالمية، وأشهر النجوم على مستوى العالم لزيارة المدينة والإقامة في الفندق، من خلال استضافة مهبط الطائرات الهليكوبتر الشهير العديد من أشهر الأحداث العالمية.