مكتبة محمد بن راشد تحتفي بالشاعر راشد شرار

نظمت مكتبة محمد بن راشد أمسية شعرية استثنائية بعنوان «مسيرة شاعر»، للشاعر الكبير راشد شرار، وسط حضور جماهير كبير من عشاق الشعر ورواد المكتبة، ونخبة من الشعراء من مختلف دول الخليج.

واستُهلت الأمسية، التي أدارها الشاعر عيضة بن مسعود، بقصيدة ألقاها الشاعر راشد شرار، مهداة إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملت في أبياتها معاني العز والفخر.

وتميزت الجلسة بحوار شائق، تناول العديد من المحطات البارزة في مسيرة الشاعر الإعلامية والشعرية، إلى جانب ذكرياته المميزة وقصصه المرتبطة بمجموعة من قصائده التي لاقت صدى واسعاً على مستوى الوطن العربي، كما سلطت الضوء على موضوع الوزن والقافية في الشعر، وإجراء مقارنة ممتعة بين تجارب الأجيال الجديدة والمخضرمين من الشعراء.

وفي ختام الأمسية، قدّم عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، الدكتور محمد سالم المزروعي، درعاً تذكارية للشاعر راشد شرار تقديراً لدوره، وتكريماً لمسيرته الإبداعية وإسهاماته في إثراء الشعر العربي، بوصفه أحد أبرز رموز الشعر النبطي.

واختُتمت الأمسية بعرض فني مميز قدّمته فرقة فرسان المقابيل الحربية، ونال إشادة كبيرة من الحضور للأداء الاستثنائي الذي يعكس التراث الثقافي الغني، حيث امتزجت الإيقاعات التقليدية بالحركات الاستعراضية بأسلوب معاصر ومبدع.

وتضع مكتبة محمد بن راشد في مقدمة أولوياتها الاحتفاء بالإنتاجات الفكرية والأدبية، التي تعبّر عن الهوية الثقافية العربية، وتسعى بشكل مستمر إلى تسليط الضوء على الإبداعات الشعرية بمختلف أشكالها وأنماطها، من خلال استضافة كبار الشعراء والاحتفاء بأعمالهم التي أثْرَت الساحة الأدبية.