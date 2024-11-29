«الشارقة للكتاب» يستعرض إنجازاته في الكويت

تترأس هيئة الشارقة للكتاب وفداً يمثّل أبرز المؤسسات الثقافية في إمارة الشارقة، خلال مشاركتها في «معرض الكويت الدولي للكتاب 2024»، الذي يقام تحت شعار «العالم في كتاب».

وتستعرض الهيئة مستجدات ومنجزات المشروع الثقافي لإمارة الشارقة، الذي انطلق برؤية ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمام 544 دار نشر من 31 دولة، منها 19 عربية، و12 أجنبية، تشارك في المعرض وتقدّم 243 ألف عنوان، من ضمنها 14,630 عنواناً حديثاً، إلى جانب 47,367 كتاباً للطفل، منها 1,929 كتاباً جديداً.

واستقبلت الهيئة في جناحها المشارك عدداً من كبار المسؤولين وممثّلي المؤسسات الثقافية من الكويت والعالم العربي. ونظمت الهيئة عدداً من اللقاءات والاجتماعات لتعريف الناشرين وأصحاب المكتبات والعاملين في الصناعات الإبداعية، بالفرص التي تقدّمها إمارة الشارقة، حيث استعرضت أمامهم فرص الشراكات والتعاون مع «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، والمشاركة في فعالياته المتنوعة، مثل «مؤتمر الناشرين»، و«مؤتمر المكتبات»، و«مؤتمر الموزعين الدولي»، التي أسهمت في دعم صناعة النشر على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، إلى جانب تسهيل فرص بيع وشراء حقوق النشر والترجمة والتوزيع.

وحول المشاركة في «معرض الكويت الدولي للكتاب»، أكد مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، فاضل حسين بوصيم، أن الشارقة تواصل حراكها للارتقاء بواقع صناعة النشر على المستوى العربي والعالمي، ضمن مشروعها الثقافي والحضاري.

وقال بوصيم: «نقدّم برنامجاً متكاملاً خلال مشاركتنا في دورة العام الجاري من معرض الكويت الدولي للكتاب، برعاية وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الثقافية في الإمارة، حيث نستهدف ترسيخ التعاون مع الهيئات الثقافية الإقليمية ومعارض الكتب الدولية، ومد جسور التواصل والتفاهم مع رواد الصناعات الإبداعية، بما يسهم في تعزيز الحراك الثقافي وترسيخ دور الكتاب في بناء مستقبل أفضل تزدهر فيه جميع دول عالمنا العربي».