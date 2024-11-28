ثعبان عملاق يبتلع مزارعا إندونيسيا

شهدت قرية "ماميا" بمنطقة سابانج في اندنوسيا حادثة مروّعة، حيث لقي مزارع شاب مصرعه بعد أن ابتلعه ضخم يبلغ طوله نحو 23 قدمًا، أثناء عمله في مزرعة لنخيل السكر.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان "بيكو"، البالغ من العمر 30 عامًا وأبٌ لثلاثة أطفال، في المزرعة لجمع محصول النخيل وصناعة السكر البني. عندما باغته الثعبان العملاق، فالتفّ حول جسده محكمًا قبضته عليه حتى فارق الحياة.

بعدها، فتح الثعبان فكيه وابتلع الرجل الذي يبلغ طوله 162 سم.



وعندما تأخر "بيكو" عن العودة، خرج صهره "واوان" للبحث عنه. وخلال البحث، شاهد الثعبان ولاحظ كيف انتفخت أمعاؤه بشكل غير طبيعي، فعاد مسرعًا لإبلاغ العائلة والجيران.

تم استدعاء شرطة القرية، التي حضرت مع عدد من السكان وفتحت بطن الثعبان، ليتم العثور على جثة المزارع المغطاة بالوحل.



وأوضح رئيس شرطة سابانج، "إيبدا جوسمان"، أنّ عملية استخراج الجثة تمت بحضور الأهالي الذين ساهموا في فتح جسد الثعبان.

وتُعد إندونيسيا موطنًا لعدد من أكبر الثعابين في العالم، مستفيدةً من الغابات الكثيفة التي توفر بيئة مثالية لهذه الكائنات للنمو إلى أحجام هائلة. إلا أن زيادة المزارع، خاصةً تلك المخصصة لنخيل السكر، ساهمت في تصاعد الهجمات على البشر في السنوات الأخيرة.