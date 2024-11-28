فواكه تساعد على تطهير طبيعي للكلى

يؤكد الخبراء على أهمية بعض الفواكه مثل البطيخ والليمون والتوت والتوت البري والأناناس والتفاح والبرتقال والعنب في الحفاظ على صحة الكلى، حيث إنها فواكه غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وخصائص الترطيب الطبيعية، والتي تساعد في تقليل الالتهاب ودعم الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم، مما يعزز في النهاية وظائف الكلى، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India.

وفقًا للخبراء، تلعب الفواكه دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة الكلى بسبب ملفاتها الغذائية الغنية ومحتواها العالي من الماء، وذلك كما ذكرت "العربية" عبر موقعها الإلكتروني.

ويُقال إن الفواكه غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، والتي تساعد في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي - وهما عاملان يمكن أن يؤثرا سلبًا على وظائف الكلى. كما أن بعض الفواكه تساعد في الهضم وتساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، بما يدعم في نهاية المطاف وظائف الكلى.

وتساعد خصائص الترطيب الطبيعية في طرد السموم والحفاظ على توازن السوائل السليم في جسم الإنسان. يعد تطهير الكلى أمرًا ضروريًا لأن الكلى تقوم بتصفية السموم والنفايات من الدم، وموازنة سوائل الجسم ودعم الصحة العامة. ويساعد نظام الكلى النظيف في الحفاظ على ضغط الدم المناسب ومستويات الإلكتروليت ويمنع تراكم النفايات الضارة، ويعزز الطاقة وصحة الجلد والمناعة مع تقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى. إن هناك 8 فواكه تساعد في تعزيز صحة الكلى وعملها بشكل طبيعي، كما يلي:

1-البطيخ

ثبت أنه غني بمحتوى الماء الذي يساعد على ترطيب الجسم وطرد السموم مما يساعد أيضًا على العمل السلس للكلى مع الليكوبين والبوتاسيوم الموجودين في الفاكهة.

2-الليمون

وفقًا للخبراء، يساعد حمض الستريك الموجود في الليمون في منع حصوات الكلى عن طريق زيادة التبول المتكرر ويساعد ذلك في إزالة جميع أنواع السموم من الجسم.

3-التوت

إن التوت غني بمضادات الأكسدة ويُقال إنه يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات تساعد في منع التهابات المسالك البولية وتعزيز صحة الكلى بشكل عام.

4-التوت البري

أما التوت البري فهو غني بالبروانثوسيانيدين PAC، وهي مضادات أكسدة قوية تساعد في تعزيز صحة الكلى. كما أنها تخفض مستويات السيستاتين سي، وهو بروتين يعد مؤشرًا على وظائف الكلى.

5-الخيار

يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء وله تأثير مدر للبول خفيف يساعد في تطهير الكلى.

6-الأناناس

يتميز الأناناس بمحتواه من مركب يسمى بروميلين، والذي يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب ودعم صحة الكلى.

7-التفاح

ثبت أن التفاح غني بالألياف وفيتامين C، مما يساعد في دعم عمل الكلى وتقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى. ويُقال أيضًا أنه يخفض الكوليسترول وسكر الدم مما يساعد في تعزيز صحة الكلى.

8-البرتقال

البرتقال غني بفيتامين C والبوتاسيوم، مما يساعد في الحفاظ على وظائف الكلى وتوازن السوائل.

9-الرمان

إن الرمان مليء بمضادات الأكسدة ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز وظائف الكلى.

10-الشمام

الشمام يحتوي على البوتاسيوم ويمكن أن يساعد الاستهلاك المعتدل لهذه الفاكهة في الحفاظ على صحة الكلى.

11-العنب

وفقًا للخبراء، يحتوي العنب على مضادات الأكسدة ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في الكلى.

12-البابايا

تحتوي البابايا على فيتامينات ومضادات أكسدة يمكنها دعم صحة الكلى والعافية بشكل عام، وفقًا للخبراء.

13-الكيوي

يؤكد الخبراء أن الكيوي مليء بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، والتي تساعد في تحسين وظائف الكلى.

14-المشمش

المشمش غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الكلى.

فواكه يمكن أن تضر مرضى الكلى

يمكن لبعض الفواكه، مثل الموز والأفوكادو الغنية بالبوتاسيوم، أن تضر بالأفراد المصابين بأمراض الكلى من خلال إضعاف قدرة الكلى على تصفية البوتاسيوم الزائد.

وفي الأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف الكلى، يمكن أن يؤدي تراكم البوتاسيوم إلى مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب. من المهم لمن يعانون من أمراض الكلى الحد من تناول الفواكه الغنية بالبوتاسيوم واستشارة الطبيب المعالج بشأن اختيارات غذائية مناسبة.