رائدات أعمال «شارك تانك دبي 2» يتألقن بأفكار مُستلهَمة من تجارب شخصية

أفكار ومشروعات نسائية متفردة يعرضها الموسم الثاني من برنامج «شارك تانك دبي 2» الذي يبث على شاشة تلفزيون دبي، معظمها بدت مستلهمة من تجارب شخصية، كشفت عما تمتلكه رائدات الأعمال من طاقات إيجابية ومستويات عالية من الإرادة والوعي والمعرفة، ما ساعد الكثير منهن على لفت انتباه أعضاء لجنة المستثمرين الذين بادروا إلى دعم مشروعاتهن والاستثمار في أفكارهن المبتكرة، ليعكس ذلك جهود مؤسسة دبي للإعلام، وحرصها على تمكين المرأة وتحفيزها على الدخول إلى معظم المجالات الاقتصادية، وإنشاء علامتها التجارية الخاصة، ما أسهم في تعزيز دورها في المسيرة التنموية الوطنية وبناء المستقبل.

حلقات البرنامج، الذي يبث أسبوعياً كل إثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً، تشهد منافسة عالية بين رائدات الأعمال اللواتي يسعين بكل جهد للتعريف بأفكارهن ومشروعاتهن التجارية المميزة، ومن أبرزهن رائدة الأعمال اللبنانية، ندى حداد، صاحبة العلامة التجارية «One of a Kin» المتخصصة في الملابس القطنية، التي تمكنت بفضل فكرتها من إقناع أعضاء اللجنة بالاستثمار في مشروعها، والأمر كذلك انسحب على رائدة الأعمال الكندية من أصول فلسطينية، منى رحيم، صاحبة العلامة التجارية «كاركيلز» (Crackles)، التي تمكنت هي الأخرى من إقناع المستثمرين بتمويل مشروعها الذي تقدم من خلاله تشكيلة مميزة من الحلويات التي تمثل وجبات خفيفة تشبع فضول الأطفال وعشاق الحلويات، وتلبي في الوقت نفسه متطلبات المناسبات الخاصة.

وعبر حلقات البرنامج، أطلت رائدة الأعمال الإماراتية، نازباري أزاري، صاحبة العلامة التجارية (Tapenaz)، وخرجت منه بعد حصولها على تمويل بقيمة 800 ألف درهم، سيساعدها في الترويج لمنتجاتها الغذائية القابلة للدهن، أما رائدة الأعمال السورية، هبة الحوراني، فعرضت في البرنامج فكرة مشروعها «هبة حوراني لتجارة الملابس» الذي تعبّر من خلاله عن شغفها بتصميم الأزياء، ما دعاها إلى التخصص في أزياء «اليونيفورم» التي تتناسب في تصاميمها مع طبيعة الحياة العصرية، بينما استعرضت كل من (رشا) وزميلتها (دينا) الأسباب التي دعتهما إلى تأسيس مشروع (Kyu)، حيث قدمتا من خلاله تصاميم مبتكرة لحقائب اليد المصنوعة من مواد صديقة للبيئة.

رائدة الأعمال الفرنسية، شارلوت دي بيل، كان لها نصيب للظهور ضمن حلقات البرنامج، حيث عرضت أمام أعضاء اللجنة مشروعها (Vertical Design DXB) الذي يُعد أول استوديو يقدم إصدارات محدودة من مصابيح LED وأضواء النيون القابلة للتشكيل والتخصيص، بينما تقدم العمانية، سليمة جمعة الداودي، تعريفاً شاملاً بمنتجات علامتها التجارية (Avin) المتخصصة في تصنيع مواد مكافحة الشيخوخة والمستخلصة من الخلايا الجذعية النباتية، فيما دفع الاهتمام بالصحة وتوفير منتجات غذائية تحافظ على صحة الأمعاء، استشارية التغذية السعودية، مرام مراد وشريكتها حنان كوشك، إلى إنشاء مشروع (Boochai Kombucha) لإنتاج مشروب الكومبوتشا الصحي، إلى جانب تقديم الاستشارات، وتنظيم ورش عمل متنوعة في طرق صناعة الأطعمة المخمرة.

من جهة أخرى، وجدت رائدة الأعمال اللبنانية، الدكتورة زينة عطار، في «شارك تانك دبي 2» ملاذاً للتعريف بفكرة مشروعها «نيوتريكيتش»، المتخصص في إنتاج بدائل صحية تتناسب مع أنظمة «الكيتو»، حيث تطمح زينة من خلالها إلى تحقيق التوازن في حياة مستخدمي نظام «الكيتو» الغذائي، فيما نجحت الهندية، بريا براكاش، في تأسيس علامتها التجارية «هيلث سيت غو» (Health Set Go)، المتخصصة في إنتاج حلوى متعددة الفيتامينات، بهدف المساعدة على معالجة مشكلات نمط الحياة العصري، مثل النوم والتوتر ونقص المناعة والإجهاد، كما تمكنت البريطانية، شونا هند، من تحقيق أحلامها بأن تكون رائدة أعمال، وهو ما دفعها لتأسيس شركة (Free Me Company) المتخصصة في إنتاج طارد للبعوض، يتميز برائحته الطيبة وخلوه من المواد الكيميائية الضارة وعدم تأثيره في البشرة.

الاهتمام بحضور المرأة في البرنامج لم يكن مقتصراً على رائدات الأعمال فقط، وإنما انسحب أيضاً على أعضاء لجنة المستثمرين التي تضم في عضويتها خمس سيدات، أثبتن جدارتهن في عالم الأعمال، ونجحن في تأسيس مشروعاتهن وإطلاق علاماتهن التجارية، وعلى رأسهن رائدة الأعمال الإماراتية، أميرة سجواني، التي تشغل منصب العضو المنتدبة للمبيعات والتطوير في شركة داماك العقارية، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات والشرق الأوسط، وهي الشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة «بريبكو». وتعد أميرة مثالاً يُحتذى في القيادة والنجاح، وقدوة للسيدات اللواتي يرغبن في تحقيق أحلامهن في عالم الأعمال، ونور سويد التي تدير محفظة استثمارية متنوعة من الشركات الناشئة، معظمها في قطاع التكنولوجيا، أسست شركة غلوبال فينتشرز، وتعمل على مساعدة الشركات الناشئة المحلية والعالمية على النمو من خلال الاستثمار فيها، وتم اختيارها في عام 2018 كواحدة من أفضل 50 امرأة في مجال التكنولوجيا في العالم من قبل مجلة «فوربس».

وتضم لجنة المستثمرين أيضاً سيما فيد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «أباريل»، إحدى أكبر شركات التجزئة في منطقة الشرق الأوسط، في حين تمتاز منى قطان، مؤسسة شركة «كيالي» المتخصصة في العطور، بتجربتها الثرية في عالم الاستثمار التي جعلت منها واحدة من أنجح النساء في قطاع التجميل على مستوى المنطقة، فيما تعد سيدة الأعمال منى عطايا، مؤسسة موقع «ممز وورلد»، والمؤسسة الشريكة لـ«بيت. كوم» وعضو مجلس إدارة «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي»، واحدة من أبرز سيدات الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط، وقد أثبتت قدرتها على إعادة تشكيل مفهوم التجارة الإلكترونية، حيث كانت أول رائدة أعمال تؤسس شركة في مدينة دبي للإنترنت في عام 2000.

مسيرة التنمية الاقتصادية

قالت رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في مؤسسة دبي للإعلام، سارة الجرمن: «يمثل تمكين المرأة ودعمها جزءاً أساسياً من استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تعزيز دورها عنصراً رئيساً في مسيرة التنمية الاقتصادية، وهو ما يتجسد في الموسم الثاني من برنامج (شارك تانك دبي)، الذي نجح في استقطاب عدد كبير من رائدات الأعمال اللواتي قدمن أفكاراً مبتكرة في مختلف المجالات، حيث قدم لهن منصة تتيح عرض أفكارهن ومشروعاتهن، ما يبرز دور المرأة القيادي في مجال الاستثمار، ورسم ملامح المستقبل، حيث تعكس هذه النماذج ما تتميز به دبي وبيئتها الاستثمارية المحفزة على تبني الابتكار والريادة، ودعم الأفكار الواعدة»، وعبّرت الجرمن عن اعتزازها بالدور الذي يلعبه برنامج «شارك تانك دبي» في إلهام المرأة وتمكينها، لافتة إلى أن مؤسسة دبي للإعلام ستواصل تعزيز دور المرأة ومكانتها قائدةً ومبتكرةً ورائدة أعمال.