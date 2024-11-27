توقيف ياباني اقتحم أكثر من ألف منزل لسبب "صادم"

أوقفت الشرطة اليابانية رجلاً يبلغ من العمر 37 عامًا، كان قد اقتحم أكثر من ألف منزل بدافع "التخلص من " ولأغراض شخصية، وفقًا لما أعلنته الشرطة اليوم الأربعاء. ونشرته وكالة فرانس برس.

وأوضح الناطق باسم الشرطة للوكالة، أن المشتبه به أُوقف يوم الاثنين في مدينة دازايفو بمنطقة فوكوكا جنوب اليابان، للاشتباه في تعديه على ممتلكات خاصة تعود لموظف مستقل. وأضاف أن القبض على الرجل تم في الطريق أمام المنزل، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الواقعة.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام يابانية، فقد أصبح اقتحام المنازل أسلوب حياة للمشتبه به، حيث أشار إلى أنه قام بهذه العمليات أكثر من 1000 مرة.

وقال الرجل، وفقًا لصحيفة "ماينيتشي" المحلية: "اقتحام منازل الآخرين هو هوايتي، لقد فعلتُ ذلك أكثر من 1000 مرة". وأضاف: "الأمر يثيرني لدرجة أن كفّيّ تتعرقان خوفًا من انكشاف أمري... إنها طريقة للتخلص من التوتر". واعترف الرجل بارتكاب عملية الاقتحام الأخيرة التي أدت إلى توقيفه.

الشرطة لم تكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن التحقيقات أو الأسباب التي دفعته للاستمرار في هذه الأفعال لفترة طويلة.