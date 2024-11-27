"إن إم سي للرعاية الصحية" تضع الصحة والعافية في طليعة أولوياتها خلال "مسيرة اليوم العالمي للسكري"

"إن إم سي للرعاية الصحية" NMC Healthcare، إحدى أبرز شبكات تقديم الرعاية الصحية الخاصة والرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تدعو الجميع للانضمام إليها خلال "مسيرة اليوم العالمي للسكري" 2024، التي تُقام يوم السبت 30 نوفمبر 2024 في "حديقة زعبيل"، البوابة 3، وهي من تنظيم "آر جي ميديا"، إحدى أذرع "مجموعة آر جي". يهدف هذا الحدث- المبادرة إلى زيادة الوعي بمرض السكري، وتحفيز الجميع على اعتماد نمط حياةٍ صحي ومتوازن، وتُفتح الأبواب لاستقبالكم فيه عند الساعة 3 من بعد الظهر.

يتضمّن هذا الحدث التوعوي مسيرة مشي على مسارٍ بطول 3 كلم، إلى جانب أنشطةٍ ترفيهية وتفاعلية، وجلسات حوارٍ مشوّقة ومفيدة تتيح للمشاركين فيها الاطلاع على تجارب واقعية عاشها مصابون بمرض السكري، واكتساب نصائح عملية تساعد في الالتزام بحياةٍ أكثر صحةً.

تتمحور فكرة "اليوم العالمي للسكري" لهذا العام حول موضوع "السكري والعافية"، بهدف تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الصحة الذهنية ومرض السكري، حيث أشارت دراسةٌ حديثة أجراها "الاتحاد الدولي للسكري" (IDF) إلى أنّ 77٪ من الأشخاص الذين يتعايشون مع مرض السكري عانوا من تحدّياتٍ طالت صحتهم الذهنية، مثل القلق أو الاكتئاب، نتيجة حالتهم هذه. وانطلاقاً من التركيز في الغالب على نسبة السكر في الدم فقط، في مجال رعاية مرضى السكري، يشعر الكثيرون بضعف أو غياب الدعم اللازم في جوانب أخرى من حياتهم، في ما يتعلّق بالتعامل مع حالتهم الصحية. من هنا، يسعى هذا الحدث إلى تغيير النمط السائد في التعاطي مع مرضى السكري، من خلال منح العافية الأولوية ووضعها في طليعة الاهتمام، عند رعاية مرضى السكري.

في فترةٍ سابقة من الشهر الجاري، وتحديداً في 14 نوفمبر 2024، جدّدت "إن إم سي للرعاية الصحية" تأكيد التزامها الدائم بالتوعية بمرض السكري، من خلال توفيرها فحوصاتٍ صحية مجانية داخل مراكز تسوّق مختارة، ومراكز مجتمعية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، هدفت إلى التشجيع على الكشف المبكر، للوقاية من الإصابة بهذا المرض.

في هذا السياق، علّق الدكتور زكاة الله خان، رئيس الرعاية السريرية في "إن إم سي للرعاية الصحية" بالقول: "من خلال هذا الحدث الصحي المجتمعي، نسعى إلى توعية الأفراد بأهمية اتخاذ قراراتٍ سليمة في الوقت المناسب، والالتزام بأسلوب حياةٍ أكثر صحة. كما تؤكد مثل هذه المبادرات على الالتزام الثابت والدائم من "إن إم سي للرعاية الصحية" بالعمل على تحسين صحة أفراد المجتمع، وزيادة الوعي بكيفية إدارة مرض السكري والوقاية منه".

"إن أم سي للرعاية الصحية" هي اسمٌ موثوقٌ به في مجال الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدير شبكةً من 85 منشأة صحية، بما في ذلك مستشفيات وعيادات ومراكز متخصصة. انضمّوا إلينا في "مسيرة اليوم العالمي للسكري" 2024، واتخذوا الخطوة اللازمة نحو الاستمتاع بصحةٍ بدنية وذهنية سليمة، لحياةٍ أفضل. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: www.NMC.ae أو متابعتنا عبر: nmchealthcare@ على مواقع التواصل الاجتماعي.