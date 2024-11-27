حصان يتجمّد وسط العواصف الثلجية في تركيا.. فيديو

نشرت وسائل إعلام تركية وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، مقطع فيديو تمّ التقاطه بواسطة هاتفٍ محمّول، يظهر حصاناً متجمّداً في مدينة أرضروم بعدما انخفضت درجات الحرارة عقب تساقط الثلوج إلى 8 تحت الصفر، وهو ما تسبب بتجمّد الحصان وسط طريقٍ رئيسي في المدينة.

وأظهر مقطع الفيديو الحصان واقفاً دون حركة وسط الطريق، وطلب المارة النجدة من فرق الإسعاف البيطري لإنقاذه، وتمّ نقله لاحقاً لتقديم الرعاية الصحية، وفق ما أعلنت مواقع تركية.

وطالب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم المساعدة للحيوانات وسط انخفاض درجات الحرارة والرأفة بهم.

وتشهد تركيا منذ الأحد موجة برد قاسية، وانخفاض حاد في درجات الحرارة، وعاصفة ثلجية ضربت عشرات المناطق في البلاد، ما أرغم السلطات على إغلاق المدارس في عشرات الولايات بعد تعطّل حركة النقل، حيث قُطعت السبل بعدّة أشخاص، توفي واحدٌ منهم في مدينة ملاطية، كما أدت العاصفة إلى حوادث مرورية عدّة، لكن المشهد الأكثر تداولاً كان مغايراً تماماً.

ودفعت العواصف السلطات إلى إصدار تحذيرات مشددة من تداعيات الطقس القاسي، في حين أعلنت معظم الولايات في وسط البلاد عن تعليق الدراسة، مع إغلاق العديد من الطرق بسبب تراكم الثلوج.

وبدأت موجة البرد بالدخول عبر منطقة تراقيا، وانتشرت تأثيراتها إلى مناطق واسعة تشمل أقاليم مرمرة وإيجه والأناضول الداخلية، والبحر الأسود.

وترافقت موجة البرد مع تساقط ثلوج كثيفة في العديد من المدن بما في ذلك بورصا وأرض روم وبولو وإرزنجان وبتليس وموش وقونيا وإلازيغ.

وشهدت مدن رئيسية مثل العاصمة أنقرة وسكاريا تساقطات ثلجية خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى مدينة إسطنبول التي شهدت بدورها سقوطا للثلج في المناطق المرتفعة خلال نهاية الأسبوع.

وأدت العاصفة الثلجية حتى الآن وفق الإعلام التركي، لوفاة شخص واحد بعدما انقطعت به السبل مع 4 آخرين تمّ إنقاذهم لاحقاً.