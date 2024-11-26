المالديف تحظر دخول السجائر الإلكترونية مع السياح

حظرت جرز المالديف دخول السجائر الإلكترونية مع السياح ضمن قواعد جديدة.

وأعلنت السلطات السياحية في المالديف أن بإمكان المسافرين الذين يحملون السجائر الإلكترونية تسليمها عند أقسام مخصصة في المطار؛ حيث يحصلون على وصل يتيح لهم استعادتها عند مغادرتهم البلاد.

هذا القرار يجعل المالديف تنضمّ إلى قائمة متزايدة من الدول التي تطبق قيوداً مشددة على إدخال السجائر الإلكترونية لأسباب صحية، من بينها أستراليا وتركيا وسنغافورة والمكسيك والهند والبرازيل وتايلاند. وتعود هذه الإجراءات إلى مخاوف متزايدة من الأضرار الصحية التي تسببها السجائر الإلكترونية، خاصة تلك المرتبطة بتلف الرئة غير القابل للعلاج.