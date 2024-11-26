سجن شاب تعمّد زيادة وزنه ليتهرب من الخدمة العسكرية!

حكمت محكمة كورية بالسجن على شاب كوري جنوبي قام بزيادة وزنه عمدا ليتهرب من الخدمة العسكرية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الشاب المذكور توصل لهذه الخطة الماكرة بالتعاون مع صديقه أخصائي التغذية الذي وضع له نظاما غذائيا خاصا لهذه الغاية، ففي عام 2017 خضع الشاب لفحوصات طبية أولية وتقرر أنه صالح للخدمة العسكرية، وبعدها قرر زيادة وزنه ليتهرب من الخدمة، وفي الفحص الطبي النهائي الذي أجري له عام 2023 تبين أن وزنه ازداد بشكل كبير وبلغ 102.3 كلغ، ورأى الأطباء في اللجنة الطبية أن الشاب يعاني من السمنة المفرطة، وقرروا أنه غير لائق للخدمة، لكنهم اشتبهوا أن زيادة الوزن كانت متعمّدة.

وبعد التحقيقات أثبتت المحكمة أن الشاب قام بزيادة وزنه عمدا وتناول كميات كبيرة من الطعام يوميا وشرب كميات كبيرة من الماء قبل الفحص الطبي.

وقررت المحكمة الحكم على الشاب المذكور بالسجن لمدة عام لمحاولته تضليل اللجان الطبية، كما حكم على صديقه أخصائي التغذية بالسجن لمدة 6 أشهر.