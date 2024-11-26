اللقاح الروسي ضد السرطان خلال عام

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اعتماد اللقاحات الروسية المضادة للسرطان سيكون بمثابة إنجاز كبير. وجاء تصريح بوتين خلال لقاء جمعه بفيرونيكا سكفورتسوفا، رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية، إذ استعرضت أحدث الابتكارات العلمية للوكالة ومنتجاتها في مجال التكنولوجيا الحيوية، لا سيما في ما يتعلق بلقاحات السرطان. بحسب «روسيا اليوم».



وخـــلال الاجتمـــاع سـأل بوتيـــن سكفورتسوفا: «كم من الوقت يلزم للبدء باستخدام اللقاح الجديد تقريباً؟». وأجابت سكفورتسوفا: الأمر قد يستغرق حوالي عام آخر، وذلك للتحقق من كل مكون في اللقاح على حدة، وللتحقق من كل المكونات معاً.



وعلق بوتين على أجابتها بالقول: «بالرغم من كل شيء سيكون هذا الأمر بمثابة إنجاز كبير».

وكان مركز غاماليا الروسي قد أشار في وقت سابق إلى أنه يعمل على تطوير لقاح ثوري للسرطان، بعدما تمكن العلماء الروس من ابتكار لقاح مضاد لجميع أنواع السرطان اجتاز بنجاح الاختبارات التي أجريت على الفئران المخبرية.