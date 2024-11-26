«فرجان دبي» في عيد الاتحاد.. منصة تعكس القيم الإماراتية الأصيلة

في إطار احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ53، تنظم «فرجان دبي»، المؤسسة الاجتماعية التطوعية، مجموعة مميزة من الفعاليات والأنشطة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية والتلاحم المجتمعي بين سكان الأحياء في دبي.

وتتميز احتفالات هذا العام بإضافة أنشطة نوعية تسلط الضوء على الابتكار والتراث، وتستهدف تعزيز الوعي بثقافة الاستدامة والمحافظة على البيئة، حيث ستقام الأنشطة في الفترة الممتدة من 27 نوفمبر الجاري إلى الرابع من ديسمبر المقبل، بأحياء دبي، في «جميرا» و«الخوانيج»، لتوفر فرصة فريدة للتفاعل الاجتماعي في أجواء مملوءة بالبهجة والفخر الوطني.

مبادرات جديدة

وقالت مديرة «فرجان دبي»، علياء الشملان: «نحتفي بعيد الاتحاد الـ53 بمبادرات جديدة تسلط الضوء على أهمية التراث الإماراتي، مع التركيز على تعزيز القيم المجتمعية التي تربط الماضي بالحاضر، وتدفع باتجاه مستقبل مستدام ومشرق لدولتنا الغالية».

وأكدت الشملان أن «فرجان دبي» تسعى هذا العام إلى أن تكون احتفالات عيد الاتحاد منصة تجمع الأجيال المختلفة في بيئة تعكس القيم الإماراتية الأصيلة، وتبرز إنجازات الدولة من خلال أنشطة ترفيهية وتثقيفية مبتكرة.

وتسهم هذه الفعاليات في تعزيز الهوية الوطنية من خلال تسليط الضوء على الثقافة والتراث الإماراتي بأسلوب معاصر يتناسب مع جميع الفئات العمرية، كما توفر منصة مثالية لدعم المواهب الإماراتية وإبراز إنجازاتها، سواء من خلال الحرف اليدوية، أو العروض الثقافية، أو المشروعات التجارية، ما يعزز روح الانتماء والفخر الوطني بين الأجيال.

علاوة على ذلك، تتيح هذه المبادرات فرصة لتقوية الروابط الاجتماعية داخل الأحياء السكنية، حيث يجتمع أهالي الفرجان في بيئة تحتفي بالتنوع الثقافي والإنجازات المشتركة، ويأتي هذا الانسجام ليؤكد رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع مترابط ومتماسك، يتمتع بجودة حياة عالية ويؤمن بقدرات أبنائه.

فعاليات ومواقع

وفي الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، تستضيف منطقة جميرا فعالية «الدانة»، التي تهدف إلى إحياء التراث البحري الإماراتي، من خلال عروض ثقافية حية تجذب جميع أفراد المجتمع، وتركز الفعالية على تقديم ورش عمل ذات طابع بحري مخصصة للأطفال والبالغين، تُبرز فيها الحرف اليدوية التقليدية بأساليب مبتكرة، تمزج بين الأصالة والحداثة، كما تتميز الفعالية بمشاركة مطاعم محلية إماراتية، لتقديم تجربة غنية بالنكهات التي تعكس الثقافة الإماراتية.

ويتم تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع «صندوق الفرجان» وعدد من الشركاء، وهم هيئة الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه دبي، شريكين رئيسيَين، وموانئ دبي العالمية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة «دو».

وتنطلق فعالية «الوارفة» في منطقة الخوانيج من الأول حتى الرابع من ديسمبر المقبل، بطابع بري يعكس أجواء الطبيعة الإماراتية وسحرها، حيث ستجمع المواطنين من مختلف الأعمار للاحتفال بعيد الاتحاد الـ53، وتتميز الفعالية بتركيزها على دعم أصحاب المشروعات الإماراتية، ما يعكس التزام «فرجان دبي» بتعزيز ريادة الأعمال المحلية في أجواء مفعمة بالوطنية والتلاحم المجتمعي.

مسابقات وعروض ثقافية

وتشمل الأنشطة مجموعة من المسابقات والعروض الثقافية التي تسلط الضوء على التراث الإماراتي، إلى جانب ورش عمل تفاعلية، تهدف إلى تقديم تجارب تعليمية ممتعة لجميع الحضور، كما سيتم تقديم مأكولات إماراتية مميزة من خلال مطاعم محلية دعماً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، إضافة إلى عدد من العروض الموسيقية الحيّة التي ستضفي نوعاً من الحماسة للحضور والزوار بشكل عام.

وتحظى الفعالية بدعم «صندوق الفرجان» ورعاية عدد من الشركاء، هم هيئة تنمية المجتمع شريكاً رئيساً، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة «دو».

وتسعى «فرجان دبي» من خلال هذه الاحتفالات إلى تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم الانتماء والولاء بين أفراد المجتمع، عبر أنشطة تسلط الضوء على التراث الإماراتي الأصيل، وتبرز الموروث الثقافي الذي يجمع الأجيال ويعزز الروابط المجتمعية، حيث تعد هذه الفعاليات منصة حيوية للتفاعل بين أهالي الفرجان، لتجسد روح الاتحاد التي قامت عليها دولة الإمارات، وتؤكد أهمية التلاحم الاجتماعي في بناء مجتمع مترابط ومتماسك.

الإنسان في الصدارة

تأتي مبادرات «فرجان دبي» انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لمئويتها القادمة، التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى بناء مجتمع يسوده الرفاه والتقدم، مع المحافظة على التراث والقيم الوطنية، ومن خلال هذه الفعاليات، تسعى «فرجان دبي» إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأصالة والانطلاق نحو المستقبل، بما يرسخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً للابتكار والتلاحم المجتمعي.

نموذج ريادي

تهدف الاحتفالات إلى تقديم نموذج ريادي في تمكين المجتمعات ودعم المشروعات المحلية، من خلال خلق فرص تتيح لأصحاب المواهب ورواد الأعمال الإماراتيين إبراز إبداعاتهم وإنجازاتهم، ويتجلى ذلك في التركيز على المشروعات التي تحتفي بالهوية الوطنية، وتعزز من مكانة دبي مدينةً تنبض بالإبداع والتميز.

علياء الشملان:

. احتفالات عيد الاتحاد منصة تجمع الأجيال المختلفة في بيئة تعكس القيم الإماراتية الأصيلة.