«المنتدى العالمي للمرأة».. إنجازات الإمارات تتألق أمام العالم

تمثل استضافة دبي للمنتدى العالمي للمرأة، الحدث العالمي المهم في دورته الثالثة، إنجازاً جديداً يُضاف إلى سلسلة الإنجازات المتواصلة لدولة الإمارات في مختلف المجالات، كما يعكس تقدير المجتمع العالمي لتجربتها الرائدة في دعم وتمكين المرأة، والثقة بقدرات دبي على تنظيم الأحداث العالمية الكبرى.

ويُعدّ المنتدى فرصة لتسليط الضوء على ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات، إضافة إلى أهميته في استعراض التجارب العالمية الناجحة في دعم المرأة، وتبادل الرؤى حول أفضل سبل التغلب على التحديات التي تواجهها على مختلف الأصعدة، سواء اقتصادياً أو صحياً أو تعليمياً أو اجتماعياً، في مناطق متفرقة حول العالم، وأفضل السبل والسياسات للاستفادة من قدراتها في تنمية مجتمعاتها ودولها، وهو ما يتطلب مزيداً من تضافر الجهود والتعاون على المستوى العالمي، وإدراك المردود الإيجابي لمشاركتها المتوازنة مع الرجل في جهود التنمية، كما يتيح المنتدى الفرصة للمشاركين للالتقاء مع القادة البارزين في مجال دعم وتمكين المرأة من حول العالم، وبناء شراكات مؤثرة تدعم الطموحات المأمولة لهذا الملف الحيوي.

ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من هذا المنتدى الرائد عالمياً، اليوم وغداً، تأكيداً على النهج التشاركي لدولة الإمارات وحرصها على دعم الجهود الدولية في مجال دعم المرأة، التي تمثل منطلقاً وأساساً لاستراتيجية عمل مؤسسة دبي للمرأة في النهوض بالمرأة، ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي أيضاً، ويحظى المنتدى بمشاركة مجموعة من كبار الشخصيات الدولية.

ويواصل المنتدى انعقاده هذا العام تحت شعار «قوة التأثير»، وتتركّز نقاشاته على ثلاثة محاور رئيسة، هي: «اقتصاد المستقبل، مجتمعات المستقبل» و«جهود مشتركة، مسؤوليات مشتركة» و«تكنولوجيا مؤثرة، ابتكارات مؤثرة»، وتضم قائمة الشركاء العالميين في الدورة الجديدة كلاً من مجموعة البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، إضافة إلى مبادرة تمويل رائدات الأعمال ومؤسسة التمويل الدولية.