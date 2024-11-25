النمسا: أم تقتل رضيعتها وتلقها في القمامة

عثرت الشرطة النمساوية على جثة رضيعة في حاوية قمامة بالقرب من مستشفى في فيينا، في حادثة هزت المجتمع المحلي.

وتعود الجثة لطفلة حديثة الولادة كانت قد اختفت قبل يوم من جناح حديثي الولادة بالمستشفى. وتم اعتقال والدة الطفلة، البالغة من العمر 30 عاماً، والتحقيق معها بتهمة القتل.

وقال موقع zdf إن الحادثة بدأت عندما لاحظت إحدى الممرضات غياب الطفلة عن سريرها في جناح حديثي الولادة بالمستشفى. وعند عودة الأم إلى الغرفة، ادعت أنها لا تعلم مكان طفلتها.

استدعى الطاقم الطبي الشرطة فوراً، وبدأت عملية بحث واسعة شملت استخدام الكلاب البوليسية والطائرات بدون طيار، دون جدوى في البداية.

وبحلول صباح الجمعة، تم توسيع البحث إلى المناطق المحيطة بالمستشفى، حيث تم العثور على جثة الطفلة في حاوية قمامة.

ووفقاً لإدارة مستشفيات فيينا، فإن جناح حديثي الولادة يخضع لإجراءات أمان صارمة، ما دفع المحققين إلى التركيز على الأسرة المقربة منذ البداية. وسرعان ما تحولت الشكوك نحو الأم، التي تم استجوابها ليلاً.

وأعلنت الشرطة أن الأم اعترفت بارتكابها جريمة قتل طفلتها، لكنها لم تفصح عن المزيد من التفاصيل.

تم نقل جثة الطفلة لإجراء تشريح جنائي، لتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق والتحقق من الهوية. وأعربت إدارة المستشفى عن صدمتها الشديدة، ووصفت الحادثة بأنها «تفوق قدرة الفهم»، مؤكدة توفير دعم نفسي للعاملين المتأثرين بالواقعة.