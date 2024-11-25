المنهالي والكتبي إلى المرحلة الثانية من يولة فزاع

ارتفع سقف المنافسة والتحدي وسط أجواء حماسية على مسرح الميدان بالمرموم، نجح خلالها اليويلة المشاركون في تقديم عرض مميز، وذلك في الحلقة الثانية من النسخة الـ24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ20 من برنامج الميدان الذي تنظمه إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وشهدت الحلقة الثانية خروج مكتوم بن طراف المنصوري من منافسات البطولة، إثر تعرضه لإصابة أثناء عرض اليولة منعته من تكملة التحديات، ليكون التنافس بين ثلاثة يويلة فقط، وليكسب بطاقتَي الصعود كل من خالد صالح المنهالي من العاصمة أبوظبي الذي حقق 75 علامة، وسعيد علي الكتبي من إمارة عجمان الذي حقق 70 علامة، فيما جاء ثالثاً علي عيسى آل علي من إمارة أم القيوين، برصيد 20 علامة.

وتنافس المشاركون في ستة تحديات، وهي اليولة التي تقدم 25 علامة، وسؤال الموروث وهو عبارة عن تحدٍّ تراثي ينال فيه كل يويل يجيب بشكل صحيح 10 علامات، والسباحة 15 علامة، والرماية 15 علامة، وعدّ القصيد 15 علامة، والركض بالهجن 20 علامة.

وفي تحدي الموروث لم يتمكن أحد من المشاركين من الإجابة بشكل صحيح عن السؤال التراثي.

أمّا في اليولة، التي يقوم بتحكيمها خليفة بن سبعين، فقدّم اليويلة عرضاً مميزاً، ليكسب الـ25 علامة خالد صالح المنهالي وسعيد علي الكتبي.

وقدم ابن سبعين مجموعة من النصائح لليويلة، مطالباً إياهم بأهمية التركيز على المهارات الأفضل بحسب الإيقاع، والعمل على تطوير عملية «فرّ» السلاح والتقاطه، من أجل تقديم العرض الأفضل والأنسب في المراحل المقبلة.

وفي تحدي السباحة، الذي يُقام في وقت سابق بمجمع حمدان الرياضي، تفوق مكتوم المنصوري وسعيد الكتبي ليكسب كل منهما 15 علامة.

أمّا في تحدي الرماية، الذي يُقام مباشرة على مسرح الميدان، فكسب المنهالي والكتبي الـ15 علامة.

وفي تحدي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم فيه الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، فتمكن المنهالي والكتبي مرة أخرى من الحصول على علامته.

وفي تحدي الركض بالهجن، الذي أقيم على مضمار المرموم في موقع البطولة نفسه، تفوق آل علي والمنهالي ليكسب كل منهما 20 علامة.

الكعبي ضيف الحلقة

حلّ الفنان معضد الكعبي، ضيفاً على الحلقة الثانية من برنامج الميدان، وهو الحاصل على لقب برنامج نجم الخليج في عام 2006، حيث شكر الكعبي مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لإتاحته الفرصة في المشاركة في هذا البرنامج التراثي الذي يحظى بشعبية كبيرة.