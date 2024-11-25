افتتاح معرض الصور «موموريا دبي» اليوم

يُفتتح في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، اليوم، بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، المعرض الفردي «موموريا دبي» للمصور الفوتوغرافي السعودي، محمد محتسب.

ويضم المعرض مجموعة من الصور التي تستعرض رحلة المصور عبر العالم، وتجسد التراث الثقافي والتقاليد والعادات في كل مجتمع، لتكون عدسة الكاميرا هي ما يخلق ذلك العمق بين الإنسان ومحيطه، فتزيد الروابط، وتؤصل المشاعر، وتجعلها تؤجج الحنين لبيئتها الأولى دائماً.

ويفتتح المعرض في الساعة السابعة من مساء اليوم، بمقر ندوة الثقافة والعلوم في دبي- الممزر.