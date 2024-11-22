«جمعة الماجد» و«مولانا» التركي يبحثان التعاون

بحث مسؤولو مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، ووفد متحف «مولانا» من مدينة قونية التركية، برئاسة مدير المتحف، الدكتور ناجي باكيرجي، إمكانية التعاون في مجال حفظ وترميم مخطوطات ووثائق المتحف. واطلع وفد متحف «مولانا»، خلال زيارته، أمس، لمقر المركز، على عمليات الحفظ والمعالجة والترميم، التي يقوم بها المركز في صيانة جميع الأوعية الورقية، من مخطوطات ووثائق وكتب. وبحث الجانبان سبل التعاون والدعم لعمل مختبر خاص لترميم المخطوطات في المتحف، على غرار الموجود في المركز، إضافة إلى تدريب الكادر الفني في المتحف. وأشار باكيرجي إلى أن متحف مولانا يحتوي على 3000 مخطوطة أصلية، وآلاف الوثائق والمراسلات العثمانية المصورة التي تعود إلى القرن الـ13.