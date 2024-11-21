مصرع امرأة إثر "سقوط مروع" بمركز تسوق في الصين

لقيت امرأة حتفها بحادث مأساوي بعد سقوطها من الطابق الرابع في مركز وان شيانغهوي للتسوق بمدينة جينينغ، في ، والحادثة بدأت عندما حاولت الضحية، الجلوس على درابزين سلم متحرك.



وأظهرت كاميرات المراقبة المرأة وهي تقف بالقرب من السلم المتحرك، منشغلة بقراءة شيء ما، قبل أن تميل على الدرابزين وتحاول الجلوس عليه، ومع بدء حركة السلم، فقدت توازنها سريعًا، وسقطت عبر فجوة بين الدرج ودرابزين الحماية، وبالرغم من محاولتها الإمساك بالدرابزين في محاولة يائسة لإنقاذ نفسها، لم يتمكن المارة من التدخل في الوقت المناسب.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت التقارير المحلية أن المرأة سقطت من ارتفاع الطابق الرابع، ما أدى إلى وفاتها الفورية بسبب الصدمة الناجمة عن السقوط.