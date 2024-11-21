طائرة تحلق 294 ساعة دون ملاحظة قطعة معدنية عالقة في أحد محركاتها

حلقت طائرة إيرباص A380 تابعة لشركة كانتاس في 34 رحلة جوية على مدار 294 ساعة ولمسافات طويلة دون ملاحظة وجود أداة معدنية كبيرة منسية داخل أحد محركاتها، وفقا لموقع Flight Global.

وقال الموقع أن هذه الأداة، التي لم يتم تحديد طبيعتها، بطول 4 أقدام ( حوالي متر وعشرين سنتيمترا) كانت عالقة في مدخل المحرك الأيسر الخارجي لمدة شهر تقريبًا. وتُركت الأداة بعد فحص روتيني بالمنظار في 6 ديسمبر في مطار لوس أنجلوس الدولي. كما لم يلاحظ موظفو الصيانة الأداة في فحوصات ما بعد الفحص، لذلك تم السماح للطائرة بالخدمة بعد يومين.

وقامت الطائرة برحلات ركاب متعددة بين لوس أنجلوس وملبورن، أستراليا ( حوالي 16 ساعة متواصلة في اتجاه واحد) مع وجود الأداة الكبيرة داخل أحد محركاتها.

وظلت الأداة عالقة في ضاغط الضغط المنخفض للمحرك لمدة شهر تقريبًا، وبعد ذلك تشوهت بسبب تدفقات الهواء القوية داخل المحرك. ومع ذلك، كان المحرك نفسه بخير تمامًا. لم يحدث أي ضرر على الإطلاق. وتم العثور على الأداة في النهاية أثناء فحص الصيانة المقرر في لوس أنجلوس بعد شهر.

وقال رئيس مفوضي ATSB أنجوس ميتشل في بيان صحفي، وفقًا لـ Flight Global: "وجد تحقيق ATSB أن مهندسي الصيانة لم يلاحظوا أن الأداة قد تركت في علبة ضاغط الضغط المنخفض للمحرك عند إجراء فحوصات بحثًا عن أجسام غريبة عند الانتهاء من مهمة فحص المنظار الداخلي".

وأضاف مكتب سلامة النقل الأسترالي أن المهندسين الذين فقدوا الأداة في المحرك في الأصل نسوا الإبلاغ عنها.