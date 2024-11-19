وفاة شارل دومون «أحد عظماء الأغنية الفرنسية»

توفي الموسيقي شارل دومون، مؤلف «Non, je ne regrette rien»، (لا لست نادمة على شيء)، إحدى أشهر أغنيات الفنانة الفرنسية، إديت بياف، وإحدى أشهر الأغنيات الفرنسية على الإطلاق ليل الأحد/الإثنين عن عمر 95 عاماً، على ما أعلنت شريكة حياته، وقد فارق هذا المغني والمؤلف الموسيقي، الذي تعاون أيضاً مع داليدا وباربرا سترايسند، الحياة بعد صراع طويل مع المرض بمنزله في باريس، ووجهت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، عبر منصة «إكس» تحية إلى من وصفته بـ«أحد عظماء الأغنية الفرنسية».

كان دومون عازف بوق في الأساس، قبل أن تشهد مسيرته المهنية تحولاً في مطلع ستينات القرن الـ20 عندما أقنع المغنية الشهيرة إديت بياف بأداء إحدى أغنياته، بعد أن رفضت ذلك مراراً، وقال دومون لوكالة «فرانس برس»، عام 2018، عن ذلك اليوم من عام 1960 عندما تمكّن من رؤية بياف مع كاتب كلمات أغانيه ميشال فوكيه: «لقد وصلنا إلى منزلها، وسمحت لنا بالدخول»، وأضاف: «عزفتُ الأغنية على البيانو، ولم ننفصل عن بعضنا مذاك».

وأشار إلى أن الأغنية التي ألّفها عام 1956 في سن 27 عاماً، أحيت مسيرة بياف التي قال «إنها كانت في مرحلة تراجع»، وأصبحت الأغنية منذ ذلك الوقت من كلاسيكيات الأغنية الفرنسية، وإحدى أشهر الأغنيات الفرنسية، والأشهر عند بياف التي توفيت عام 1963، ومنح التعاون مع بياف دومون ثقة كبيرة دفعته إلى التقرب من فنانين كبار آخرين، بينهم باربرا سترايساند التي كانت بالفعل نجمة في الستينات، وفي طريقها لتصبح واحدة من أكثر الفنانين مبيعاً على الإطلاق.

وقد طرح عليه ناشر موسيقي أن يُسمعها أعماله، وهي نصيحة وصفها دومون لاحقاً بأنها من «تجلّيات القدر»، وذهب إلى نيويورك وعزف لها على البيانو في غرفة تبديل الملابس الخاصة بها في أحد مسارح برودواي.