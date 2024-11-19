القرية العالمية.. مركز رئيس في فعاليات «تحدي دبي للياقة 2024»

تشارك القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق بالمنطقة، في النسخة الثامنة من «تحدي دبي للياقة 2024»، الذي تستمر فعالياته حتى 24 نوفمبر الجاري، بصفتها مركز لياقة رئيساً في الإمارة.

ومن خلال العديد من أنشطة اللياقة التفاعلية المناسبة للجميع باختلاف أعمارهم وقدراتهم البدنية، يستمر «مركز لياقة القرية العالمية» بتحفيز ضيوفه من العائلات والأصدقاء ومحبي الرياضة على تبنّي أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، وتهدف القرية العالمية من خلال هذه المبادرة التي تتماشى مع أهداف (30×30) ضمن «تحدي دبي للياقة»، إلى تشجيع مقيمي دولة الإمارات وزوّارها على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً، تماشياً مع رؤية دبي الرامية إلى أن تصبح المدينة الأكثر نشاطاً في العالم.

وكانت القرية العالمية قد دشّنت ورش «غلوبال شو أكاديمي» التي يحتضنها مسرح الصّغار، والمصمّمة خصيصاً لتشجيع الأطفال على استكشاف مجالات اللياقة من خلال فقرات راقصة لمدة 30 دقيقة، تنعقد مرتين يومياً من الخميس حتى الأحد، بين الخامسة والتاسعة مساء، فيما تتم دعوة الآباء دائماً لحضور هذه العروض، وتشجيع أطفالهم خلال مشاركتهم في هذه الأنشطة المتميّزة والحيوية.

كما تستمر الوجهة في تنظيم فعالية «تحدّي المشي» كجزء من أنشطة مركز لياقة القرية العالمية، وهي المنافسة الرياضية التي تنعقد سنوياً لتشجيع الضيوف على مزاولة رياضة المشي خلال جولتهم في أرجاء القرية العالمية، بما فيها أجنحتها الفريدة ومناطقها المختلفة وتجاربها المتنوعة، وتدعو القرية العالمية ضيوفها إلى إتمام 3000 خطوة خلال 30 دقيقة خلال زيارتهم للمتنزه، عبر تفعيل التحدي في التطبيق الرسمي للقرية العالمية، ويحصل المشاركون الذين يتمكنون من إكمال التحدي على «بطاقة الروائع» مجاناً، التي تشمل دخولهم لمرة واحدة إلى منطقة مغامرة «نيون جالاكسي- إكس تشالنج زون».