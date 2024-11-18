وجبة "ماكدونالدز" على متن طائرة ترامب تُثير الانتقادات

أثارت صورة التقطت من داخل طائرة الرئيس الأمريكي المُنتخب دونالد ترامب ، تظهر الأخير وهو يتناول، برفقة آخرين، وجبة "ماكدونالدز"، موجة انتقادات.

ويظهر في الصورة، ترامب الأب، وابنه دونالد ترامب جونيور، وروبرت كينيدي جونيور، والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، ايلون ماسك وهم يأكلون داخل طائرة ترامب، وجبة "ماكدونالدز".

وأثارت الصورة موجة انتقادات وسخرية النشطاء على منصة "إكس"، خصوصًا من كينيدي المرشح لتولي وزارة الصحة ضمن حكومة ترامب.

وتمحورت الانتقادات بشأن الصورة، حول كينيدي، الذي يدعو إلى وجوب تحويل النظام الغذائي للأمريكيين إلى نظام صحي أكثر، لكنه ظهر وهو يتناول أحد أصناف "الوجبات السريعة".

بدوره أعاد دونالد ترامب جونيور نشر الصورة المتداولة، وعلّق عليها بالقول "تبدأ حملة جعل أمريكا صحية مرة أخرى غداً" ووضع مع التعليق صورة لعلم أمريكا بواسطة إشارة الإيموجي.

وعلى الرغم أنه ليس من المستغرب أن يظهر الرئيس ترامب وهو يتناول الوجبات السريعة، إذ ظهر مراراً خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض وهو يأكل "وجبات ماكدونالدز".

لكن بالنسبة لكينيدي، فقد كان الأمر مختلفًا، إذ ذكّر العديد من مستخدمي منصة "إكس" بمواقف كينيدي السابقة، لجهة تناول الطعام الصحي، كما نشر البعض صورة لتغريدة سابقة أكد فيها أنه "ملتزم بتعزيز رؤيته في جعل أمريكا صحية مرة أخرى"