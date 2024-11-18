تايسون: لم أخسر أمام «بول» بل ربحت لأنني كدت أفقد حياتي قبل 5 أشهر

أكد أسطورة الملاكمة الأميركي، مايك تايسون، أنه غير نادم على العودة إلى الحلبة للمرة الأخيرة وخسارته أمام جيك بول، مساء الجمعة الماضية، بعدما كاد يفقد حياته في يونيو الماضي.

وجرى النزال في تكساس وانتهى بفوز «اليوتيوبر» الشهير بول (27 عاماً)، بقرار جماعي من الحكام، في مواجهة تايسون (58 عاماً)، بطل العالم السابق للوزن الثقيل.

وفي يونيو الماضي، جرى تأجيل النزال من موعده المحدّد سلفاً في 20 يوليو إلى 15 نوفمبر، بعد تعرّض تايسون لوعكة صحية وتشخيص حالته على أنها تفاقم مشكلة في القرحة.

وتردد أن تايسون عانى أزمة صحية خلال سفره من ميامي إلى لوس أنجلوس، واحتاج إلى مساعدة طبية.

وكتب تايسون عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، مساء أول من أمس، أنه «كاد يموت» في يونيو، بعد إجراء ثماني عمليات نقل دم، لكنه مازال «ممتناً» لحصوله على فرصة دخول الحلبة «للمرة الأخيرة».

وأضاف: «هذا أحد المواقف التي تخسر فيها، لكنك تفوز رغم ذلك، ممتن لليلة الماضية، لست نادماً على دخول الحلبة للمرة الأخيرة».

وتابع: «كدت أموت في يونيو، خضعت لثماني عمليات نقل دم، خسرت نصف دمي، و25 رطلاً في المستشفى، وتوجب عليّ القتال حتى أستعيد صحتي».

وأكد تايسون «رؤية أولادي لي واقفاً نداً لند وأنا أُنهي ثماني جولات مع ملاكم موهوب في نصف عمري بملعب دالاس كامل العدد، تجربة يتمنّاها أي شخص.. شكراً لكم».