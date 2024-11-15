5 أطعمة تهيج المعدة عند الإفراط في تناولها.. احذرها

صحة الجهاز الهضمي من العوامل الأساسية للحفاظ على صحة الجسم العامة، فيما يجهل بعض الأشخاص أنّ هناك أطعمة يحرص العديد على تناولها تسبب تهيج المعدة، خاصة عند الإفراط في تناولها.

وبحسب ما ذكره موقعي medicalnewstoday،health، فإن قائمة الأطعمة التي تهيج المعدة عند الإفراط في تناولها، تشمل:

1- الأطعمة الحارة:

تحتوي الأطعمة الحارة على مركبات كيميائية تحفز مستقبلات الألم في الفم والمريء والمعدة، ما يؤدي إلى الشعور بالحرقان والتهيج.

2- الأطعمة الحمضية:

تحتوي الأطعمة الحمضية على حمض الستريك، وعند زيادته يتسبب في تهيج المعدة، ومنها البرتقال، الليمون، الجريب فروت، الطماطم، الخل، والأطعمة المصنعة التي تحتوي على هذا الحمض.

3- الأطعمة الدهنية:

الأطعمة الدهنية الغنية بالدهون المشبعة وغير المشبعة تبطئ عملية الهضم وتزيد من إنتاج الحمض في المعدة، ما يؤدي إلى تهيجها، ويؤدي ذلك إلى الإصابة بعسر الهضم والانتفاخ.

4- الأطعمة الغنية بالألياف:

على الرغم من أن الألياف مهمة لصحة الجهاز الهضمي، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب الغازات والانتفاخ الذي ينتج عن تهيج المعدة.

5- الأطعمة المصنعة:

تحتوي العديد من الأطعمة المصنعة على مضافات غذائية، ومواد حافظة تهيج بطانة المعدة.