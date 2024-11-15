6 علامات جلدية قد تشير إلى الإصابة بمرض السكري

يعرف مرض السكري بأنه حالة طبية خطيرة يحدث فيها ارتفاع مستويات الجلوكوز في الجسم. ويصنف المرض ضمن نوعين أساسيين، الأول والثاني.

ويعرف النوع الأول، بأنه حالة مناعية ذاتية، حيث يهاجم الجهاز المناعي الجسم عن طريق الخطأ ويقتل الخلايا الموجودة في البنكرياس التي تنتج الإنسولين. ويتطور هذا النوع من السكري عموما في مرحلة الطفولة.

أما النوع الثاني فهو الأكثر شيوعا، وفيه ينتج الجسم القليل من الإنسولين، الذي قد لا يؤدي دوره في امتصاص الجلوكوز من خلايا الجسم، وتتطور هذه الحالة عموما مع التقدم في العمر ويرتبط بنمط الحياة.

ومن المهم معرفة كيف يمكن أن يظهر السكري على الجسم، حيث أنه غالبا ما يصاب الأفراد بهذه الحالة المزمنة دون إظهار أعراض مبكرة.

وأظهرت الدراسات أن مشاكل الجلد غالبا ما تكون أولى العلامات المرئية للإصابة بالسكري.

وقال الصيدلي بروس غرين إن جلد المصاب بالسكري قد يبدو مشابها لجلد المتقدم في العمر. وأوضح أن عملية تغير الجلد هي عملية تسمى الغلوزة، وهي عملية غير إنزيمية مسؤولة على العديد من المضاعفات الوعائية الكبيرة والصغيرة في السكري، ولها دور في بعض أمراض الشيخوخة.

وأشار إلى أن مشاكل الجلد أكثر شيوعا بين المصابين بالسكري بسبب ضعف الدورة الدموية وفقدان الحساسية في الأعصاب.

وكشف غرين عن ست علامات تحذيرية رئيسية تظهر على الجلد يجب أن تكون على دراية بها:

1. بقع صفراء أو بنية أو نتوءات

2. منطقة داكنة من الجلد تشعر بأنها مخملية، خصوصا حول الرقبة والإبطين

3. بقع جلدية سميكة وصلبة، خاصة على أصابع اليدين والقدمين

4. ظهور مفاجئ للبثور

5. بقع جلدية – تجويفات صغيرة وملحوظة بالكاد على الجلد

6. جلد جاف ومثير للحكة خاصة على الذراعين والساقين والمرفقين والقدمين

ومع ذلك، هذه ليست الأعراض الوحيدة التي يجب أن تكون على دراية بها، حيث أن الأعراض الرئيسية للسكري تشمل الشعور بالعطش الشديد، أو التبول أكثر من المعتاد، خصوصا في الليل.

كما يعد التعب الشديد طوال اليوم، وفقدان الوزن غير المقصود، والحكة حول الأعضاء التناسلية، والنوبات المتكررة من الفطريات، وتغيرات الرؤية من الأعراض الرئيسية التحذيرية للمرض.