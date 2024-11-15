الذكاء الاصطناعي يحدد أورام المخ في 10 ثوانٍ

نجح باحثون في تطوير نموذج بالذكاء الاصطناعي قادر على رصد أجزاء من أورام المخ التي قد يغفل عنها الجراحون أثناء إزالتها من المرضى.

ويمكن لهذا النموذج اكتشاف الأنسجة المتبقية في غضون 10 ثوانٍ فقط، كما يساعد في منع مجموعة من المضاعفات طويلة وقصيرة الأمد بعد العملية.

وطورت هذه التقنية بواسطة باحثين من جامعتي ميشيغان وكاليفورنيا الأمريكيتين، وتسمى Fast Glioma.

وتعمل هذه التقنية أسرع وأكثر دقة من طرق الرعاية القياسية الحالية للكشف عن الأورام، ويمكن تعميمها على تشخيصات أورام المخ الأخرى لدى الأطفال والبالغين، ويمكن أن تكون بمنزلة نموذج أساسي لتوجيه جراحة أورام المخ.

وفي معظم جراحات إزالة الأورام، من الصعب التمييز بين أنسجة المخ السليمة والأنسجة الورمية، ونتيجة لذلك، قد تبقى قطعة صغيرة من الورم في التجويف الذي تمت إزالة الكتلة منه.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى العديد من المضاعفات، بما في ذلك النوبات، والالتهابات، والصداع، والتدهور المعرفي، واختلال الوظائف الحركية.