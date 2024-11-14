أغنى رجل في أوروبا يقاضي منصة «إكس»

قدّم الملياردير الفرنسي برنار أرنو، أغنى رجل في أوروبا، دعوى قضائية ضد منصة التواصل الاجتماعي «إكس» المملوكة لإيلون ماسك، مطالباً بتعويض مالي عن استخدام المنصة محتوى الصحف الفرنسية التي يملكها دون موافقة أو مقابل مادي.

تشمل الدعوى التي قدمتها صحيفتا «لو باريزيان» و«لي زيكو» اليوميتان، المدعومتان من إمبراطورية الأزياء والرفاهية «LVMH» التي يرأسها أرنو، طلباً بتطبيق قواعد أوروبية تمنح وسائل الإعلام الحق في الحصول على عائدات من المنصات الرقمية التي توزع محتواها.

ووفقاً للصحف، رفضت «X» فتح باب المفاوضات مع الناشرين الفرنسيين، بعكس شركات أخرى مثل «غوغل» و«فيسبوك» المملوكة لـ«ميتا» التي أبدت استعدادها للتفاوض.

ومن المقرر أن تُعقد جلسة الاستماع الأولى للقضية في باريس خلال شهر مايو (أيار) المقبل، حيث يُتوقع أن تكون المواجهة بين أرنو وماسك، أحد أغنى رجلين في العالم، محط أنظار الرأي العام.

وتأتي هذه الدعوى في وقت شهدت فيه ثروة أرنو تراجعاً قدره 36 مليار دولار هذا العام، لتستقر عند نحو 171.5 مليار دولار، نتيجة انخفاض الطلب في الصين على السلع الفاخرة. بالمقابل، شهدت ثروة ماسك ارتفاعاً كبيراً، خصوصاً بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، للمرة الثانية، إذ يعد ماسك من الداعمين البارزين له، وبلغت ثروته 334.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 105.5 مليار دولار هذا العام.

قرار أرنو بتحريك هذه الدعوى يأتي عقب حكم قضائي في باريس لصالح الصحف الفرنسية في مايو الماضي، حيث أقر القاضي بأحقية هذه الصحف في الحصول على تعويض مالي من منصة «X».