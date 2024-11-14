مخلوق غامض يبث الرعب في حديقة.. فيديو

أثار مقطع فيديو لمخلوق غامض يتجول في حديقة فيرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيرة السكان المحليين وخبراء الحيوان.

وقالت سيدة أمريكية تدعى بريتاني كيلر، إنها كانت تقود سيارتها إلى العمل في 24 أكتوبر عندما لاحظت حيوانا غير عادي بفراء داكن وذيل طويل منحن، بالقرب من مجموعة من الغزلان في ريتر بارك في هنتنغتون، ثاني أكثر مدن ولاية ماونتن اكتظاظا بالسكان، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وأضافت كيلر لتلفزيون "WSAZ 3News" في أواخر الشهر الماضي: "عندما توقفت لإلقاء نظرة عن قرب، أدركت أنه شيئ لم أراه من قبل في هذا المكان".

ويُظهر مقطع فيديو التقطته كيلر، المخلوق البني والأبيض الغريب وهو يتحرك عبر الحديقة. وعندما سألت كيلر ومحطة التلفزيون السكان المحليين الآخرين عن المخلوق، كانوا في حيرة بنفس القدر.

ولاحقا، شارك كيلر المشاهدة الغريبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال العديد من الأشخاص إن المخلوق هو ليمور. لكن آندي ماكي من مركز علوم منطقة علم الحيوان نفى تلك النظرية، قائلا إنه لن يتم العثور على الليمور في غرب فرجينيا، على بعد حوالي 9000 ميل من موطنه في مدغشقر، ما لم يكن حيوانا أليفا ضائعا.

وأضاف ماكي: "الليمور من مدغشقر، يعيش على جزيرة، لذلك سيكون من الغريب جدا أن يأتي إلى هذه المنطقة ما لم يكن حيوانا أليفا يربيه شخص ما".

وبينما كان الكثيرون سريعين في التكهن بما كان عليه المخلوق الغريب، حاول ماكي وضع حد لنظريات المؤامرة، وقال: "يبدو الأمر أشبه بثعلب مصاب بالجرب أو نوع من المشاكل الصحية الأخرى أكثر من كونه ليمورا".

والجرب هو مرض معد يصيب الحيوانات التي لديها شعر، يؤدي في كثير من الأحيان إلى تساقط الشعر، وهو ما قد يفسر المظهر الغريب للحيوان.