أفضل نظام غذائي صحي للحفاظ على صحة الأطفال

تعتبر تغذية الأطفال في الدراسة، هي الشغل الشاغل بالنسبة للأمهات وأولياء الأمور بشكل عام طوال العام الدراسة، من أجل الحفاظ على صحتهم من خلال تناول الأطعمة السليمة لبناء جسمهم بطريقة صحيحة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن طرق ومصادر تغذية الأطفال في الدراسة، والتي من شأنها ضمان صحة ووقاية أفضل للأطفال.

وقالت وزارة الصحة، إن النظام الغذائي الصحي لأطفال المدارس من 6 إلى 9 سنوات هو الذي يحتوي على المغذيات الكبرى من الكربوهيدرات والبروتين والدهون، بالإضافة إلى المغذيات الصغرى من فيتامينات وأملاح معدنية، بحيث يشتمل على كل العناصر والمجموعات الغذائية المختلفة التي يحتاجها الأطفال في مرحلة المدارس.

يتم حساب وتحديد كمية السعرات الحرارية اليومية حسب النمو والنشاط، حيث قد يصل احتياج الأطفال من سن 6-9سنوات إلى 1200-1800 سعر حراري / اليوم للإناث، و 1200-2000 سعر حراري / اليوم للذكور.

كما أوضحت الوزارة طرق ومصادر تغذية الأطفال في الدراسة من خلال السعرات الحرارية اليومية للطفل والتي تقسم على 3 وجبات رئيسية فطار - غداء - عشاء مع 2 وجبة بينية، ومن الضروري تشجيع الأطفال عامة والطلاب خاصةً على تناول وجبة إفطار متوازنة تمده بالطاقة خلال ساعات الصباح الأولى وتساعده على الحفاظ على النشاط والتركيز خلال اليوم الدراسي.

وفي إطار تغذية الأطفال في الدراسة بطريقة سليمة، تحدثت وزارة الصحة عن وجبة الإفطار المثالية قبل الذهاب للمدرسة، وأكدت أنها الوجبة المتوازنة التي توفر ثلث إجمالي متطلبات الطاقة اليومية التي تحتوي على نشويات مركبة، مثل الخبز والشوفان أو الأرز والبطاطس بروتينات مثل البيض، كوب لبن أو زبادي و دهنيات صحية نباتية غير مشبعة والخضار والفاكهة الغنية بفيتامين (ج) لتقوية المناعة، مثل البرتقال كمثال: ساندويتش جبنة من نصف رغيف خبز أسمر عليه شرائح من الطماطم أو الخيار مع ثمرة فاكهة.