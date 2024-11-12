علاقة النوبات القلبية بالملح

أظهرت دراسة حديثة أُجريت بجامعة "كوين ماري" البريطانية، أن تقليل تناول الملح بمقدار غرام واحد فقط يوميا، سيكون كافيا لمنع 9 ملايين حالة من الحالات المعرضة للسكتة الدماغية والنوبات القلبية.اعتمدت على معدل الاستهلاك اليومي بالصينواعتمدت الدراسة المنشورة بدورية "BMJ Nutrition" الطبية، على بيانات استهلاك الملح اليومي في الصين، حيث يبلغ متوسط ​​استهلاك الملح اليومي 11 غراما، وهو أعلى بكثير من 5 غرامات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

ولفتت إلى أنه يمكن منع ما يصل إلى ضعف عدد الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بسبب الانخفاض المقدر في ضغط الدم الانقباضي الناتج عن تناول ملح الطعام، موصية بخفض الاستهلاك تدريجياً ليكون 3.2 غرام يوميا بحلول عام 2025، و5 غرامات يوميا بحلول عام 2030.

وتشكّل أمراض القلب والأوعية الدموية 40% من الوفيات في الصين، حيث أطلقت الحكومة حملة الصين الصحية 2030، لمحاولة تحقيق هدفها المتمثل في تناول 5 غرامات فقط من الملح يوميًا، الأمر الذي لن يكون سهلاً مع عدد سكان يبلغ 1.4 مليار نسمة.