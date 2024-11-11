تامر حسني يدعم "ملك جمال الأردن" المريض .. ويعلق: "اجمد یا بطل كلنا جنبك"

بعد نشر الناشط الأردني أيمن العلي الملقب بـ"ملك جمال الأردن"، صورة له برفقة والدته، ظهر فيها وملامح التعب على وجهه والهزال في جسمه، نتيجة تلقيه العلاج بالكيماوي، إثر إصابته بمرض السرطان، تفاعل الكثير من مستخدمي مواقع التواصل من مختلف أنحاء العالم بالدعاء له بالشفاء وتضامنهم معه برحلة الشفاء.

وكان من بين هؤلاء المتضامنين الفنان المصري "تامر حسني"، الذي قام بالتعليق على صورة العلي متمنيًا له الشفاء العاجل، ومؤكدًا على وقوفه بجانبه.

وكان تعليق الفنان المصري كالتالي:

"حبيبي يا أيمن لسه حالاً عارف الموضوع، اجمد یا بطل قدها ونص إن شاء الله بكرا هتخف وتقوم بألف سلامة، أعرف ناس كتير والله والله وصلوا لأصعب من كده وخفوا ودلوقتي زي الفل .. يلا يا حبيبي خليك فولاذي وقوي وقول لنفسك أنا هرجع أحسن من الأول وربنا بيختبر صبري وإيماني وقول من قلبك من جوه جوه قلبك الحمدلله يارب وارضى من قلبك بكل اختبار ومحنه وربنا هيفرح قلبك قريب ويفرح كل أهلك يارب. كلنا جانبك وأنا حبيبي رغم إني مكنتش أعرفك بس اعتبرني أخوك في أي شيء تحتاجه وعايز اسأل عليك بالتليفون ابعتلي رقمك على الخاص بعد اذنك .. ربنا يشفيك يا حبيبي".