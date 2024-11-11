نجاة بحار فيتنامي سقط من سفينة شحن وسبح 20 ساعة متواصلة

نجا بحار فيتنامي بأعجوبة بعد أن سقط من سفينة شحن على بعد 8 كيلومترات من الساحل الأسترالي.

وسقط عضو الطاقم من سفينة الشحن "Double Delight" قبالة نيوكاسل مساءً يوم الخميس، وسبح طوال الليل ومعظم يوم الجمعة، ومحفظته وبطاقة هويته وسجائره مربوطة به.

وتم العثور على الشاب، وهو في العشرينات من عمره، من قبل صيادين بالصدفة بعد ظهر يوم الجمعة وسحبوه على متن قاربهم.

وكان أحد الأشخاص على متن القارب طبيبًا وشرع في علاج الشاب، وقال لقناة ناين نيوز: "كان منهكًا للغاية وباردًا جدًا، وكان نبضه ضعيفًا، وشاحبًا للغاية وكنا قلقين عليه".

وتجري الآن تحقيقات حول ما إذا كان الرجل قد أسقط عن ظهر السفينة عمدًا. وفي وقت سابق من يوم الجمعة، كانت هيئة السلامة البحرية الأسترالية (AMSA) أخطرت من قبل رئيس ميناء نيوكاسل أن أحد أفراد طاقم السفينة المتمركزة في سنغافورة سقط في الماء.

ثم أطلقت عملية بحث جوية وبحرية، وقالت مسعفة إن صغر سنه ساعده بعد أن ظل في الماء لفترة طويلة. وقالت: "كان واعيًا، وكان قادرًا على التواصل معنا، وكان باردًا جدًا، وكان يعاني من الجفاف ومن انخفاض حرارة الجسم ومنهكًا، كان منهكًا تمامًا".