نقل الفنان محمد منير إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

نقل الفنان محمد منير إلى المستشفى بعد أن تدهورت حالته الصحية مجدداً، حيث يرقد حاليا بأحد المستشفيات بمنطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة، وسط رعاية طبية مكثفة.

وكشفت مصادر مقربة من الفنان المصري أن منير تدهورت حالته الصحية منذ عدة أيام، مما اضطرهم إلى نقله للمستشفى فوراً عن طريق سيارة إسعاف مجهزة، مضيفا أن منير كان رافضا الذهاب إلى المستشفى، وكان لديه رغبة في البقاء بمنزله وسط أفراد عائلته.

وأضافت المصادر أن حالة الفنان كانت تستدعي الذهاب إلى المستشفى لإجراء بعض التحاليل والفحوص الطبية والخضوع لبعض العلاجات المكثفة تحت إشراف الفريق الطبي المعالج، وهذا ما جعل أفراد عائلته يصرون على نقله.

وتابع المصدر أنه بعد مرور 24 ساعة تحسنت الحالة الصحية للفنان بعض الشيء، ما جعله يطلب من الأطباء السماح له بالخروج من المستشفى واستكمال العلاج في المنزل، رغم اعتراض أسرته التي تخوفت من أنه لن يلتزم بالتعليمات الطبية، وسوف يقوم بالذهاب إلى الأستوديو لتسجيل أغنيات جديدة، مما يتسبب له في انتكاسة صحية أخرى.

وكشف المصدر أن الحالة الصحية لمحمد منير تحتاج المتابعة الدورية الدقيقة، حيث يعاني من تليف جزء كبير من الكبد، وبعض الأزمات في أداء الكلى، وهذا ما أظهره بوزن زائد خلال الفترة الماضية، كما أنه اضطر لتناول بعض الأدوية التي تتسبب في زيادة الوزن.

ومن المفترض أن يسافر محمد منير خلال الفترة القادمة إلى ألمانيا في رحلة علاجية، حيث يتردد على طبيب يتابع حالته منذ فترة طويلة، بجانب الفريق الطبي المصري الذي يتابعه أيضا.