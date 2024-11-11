«قمة المليار متابع» تُطلق أكبر وأغلى جائزة عالمية لصنّاع المحتوى.. مليون دولار

أطلقت «قمة المليار متابع» أكبر وأغلى جائزة عالمية لصناع المحتوى الهادف، بقيمة مليون دولار، بهدف تشجيع صنّاع المحتوى الذين يتركون بصمة إيجابية، ويغيّرون المجتمعات نحو الأفضل، ويصنعون أجيالاً تبني مستقبلاً أعظم، ويؤثرون في صناعة العقول، ويقرّبون الشعوب من بعضها بعضاً، ويرسخون قيم التراحم والتعاطف بين البشر.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد القرقاوي: «يترجم إطلاق أكبر وأغلى جائزة عالمية لصناع المحتوى الهادف رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دولة الإمارات منبراً لصناعة المحتوى الإيجابي، ومنصة عالمية ملهمة لإحداث التأثير الإيجابي في حاضر ومستقبل الإعلام، وفي صناعة العقول وصياغة رؤى إنسانية لخير الحضارة البشرية، وترسيخ التواصل بين الشعوب، ونشر ثقافة العطاء والتراحم بين أفراد المجتمعات، والإسهام في تحقيق تطلعاتها إلى الازدهار المستدام».

وأضاف القرقاوي: «تمثل جائزة (قمة المليار متابع) نقلة نوعية في صناعة محتوى ذي تأثير إيجابي في المجتمع، وتحقيق أهداف (قمة المليار متابع) في تعزيز المعرفة والابتكار، وبناء مجتمع عالمي من المبدعين والمؤثرين، بما يجسّد رسالة دولتنا في دعم كل تغيير نوعي يستهدف الارتقاء بحياة الإنسان، وتلبية ما يتوق إليه من رخاء وأمان».

استقبال المشاركات

وأعلنت «قمة المليار متابع»، أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى، والأكبر من نوعها على مستوى العالم، عن بدء استقبال المشاركات في الجائزة اعتباراً من اليوم، داعية صنّاع المحتوى الهادف إلى التقدم للجائزة عبر الموقع الإلكتروني للقمة (www.1billionsummit.com)، كما أتاحت للجمهور ترشيح صنّاع محتوى يقدمون محتوى يفيد المجتمعات، وينشر الإيجابية والقيم المجتمعية.

ويستمر تقديم طلبات الترشح لأكبر وأغلى جائزة عالمية لصناع المحتوى الهادف، حتى 30 نوفمبر الجاري، يقدم خلالها المتسابقون، لنيل الجائزة، تفاصيل المشروع، وتاريخه، والأفكار التي يتضمنها، على أن يتم الإعلان عن الفائز خلال الحفل الختامي لـ«قمة المليار متابع» التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في دبي من 11 إلى 13 يناير 2025 تحت شعار «المحتوى الهادف».

شروط التقدّم

وأوضحت «قمة المليار متابع» أن شروط التقدم للجائزة تتمثل في أن يكون المتقدم يقدم محتوى هادفاً ذا تأثير إيجابي في المجتمع، وذا تأثير علمي وثقافي وإنساني ومجتمعي، وذا تأثير في صناعة العقول وتقريب الشعوب من بعضها، وفي الاستدامة، وترسيخ قيم التراحم والتعاطف مع البشر.

كما يشترط أن يكون المحتوى مبتكراً وأصلياً وغير منقول عن مصادر أخرى، وأن يكون متخصصاً في موضوع محدد، وأن يكون ملتزماً، ويتوافق مع معايير وسياسات منصات التواصل الاجتماعي، ويلتزم بأخلاقيات وضوابط المجتمعات، ومعايير الجودة والتصميم، وأن يحقق المحتوى تفاعلاً ومشاركات لدى شريحة كبيرة من المتابعين، وأن يُحدث تأثيراً إيجابياً في المجتمع.

تصفيات

وتبدأ التصفيات بين المتقدمين للجائزة اعتباراً من الأول ديسمبر، وتستمر حتى 15 منه، حيث تعمل لجنة تحكيم خاصة على دراسة المشروعات المتقدمة لاختيار 10 منها ستكون مؤهلة للحصول على الجائزة، ثم يتم فتح المجال أمام الجمهور للتصويت عبر الإنترنت لاختيار أفضل المشروعات اعتباراً من 16 ديسمبر، على أن يتم غلق باب التصويت في 31 ديسمبر.

وبعد الانتهاء من التصويت، تقوم لجنة التحكيم بفرز الأصوات في جلسات مغلقة يومَي 11 و12 يناير 2025، لاختيار الفائز بجائزة «قمة المليار متابع»، الذي سيتم الإعلان عنه في الحفل الختامي للقمة في 13 يناير 2025.

تطوير مستمر

وكانت «قمة المليار متابع» اعتمدت، أواخر سبتمبر الماضي، ثلاثة مسارات جديدة لنسختها الثالثة، تشمل مسارات التكنولوجيا والاقتصاد والمحتوى، والمصممة خصيصاً لضمان استفادة صناع المحتوى الهواة والمحترفين من برنامج القمة الثري.

وتلبي المسارات الثلاثة حاجات جمهور «قمة المليار متابع» الذي يتسم بالتنوع، حيث تسهم في توفير تجربة أكثر ثراء وعمقاً لكل مشارك، عبر تسليط الضوء على قطاعات محددة.

وتمكّن المسارات الجمهور من استثمار وقته وجهده في اكتساب خبرات ومعارف بصورة مباشرة، ومن مكان واحد، كما تساعد في تسهيل التواصل والتفاعل بين الأشخاص ذوي الاهتمامات المشتركة، فضلاً عن تنظيم جدول الأعمال، وتسهيل التنقل بين الجلسات والورش المتعلقة بكل مسار.

ورسّخت القمة في نسخة العام الماضي نجاح سياسة تخصيص مسارات محددة، إذ قدمت استراتيجية فعالة، عززت تجربة الحضور، ووفرت قيمة مضافة لمشاركتهم عبر التركيز على موضوعات معينة، توفر تجربة مخصصة، وهو ما يساعد «قمة المليار متابع» على تحقيق أهدافها في تعزيز المعرفة والابتكار في عالم صناعة المحتوى، وبناء مجتمع عالمي من المبدعين والمؤثرين.

أرقام قياسية

حققت «قمة المليار متابع» في نسختها الثانية أرقاماً قياسية، منها النجاح في جمع أكثر من 7000 مشارك من 95 دولة في العالم، من بينهم أكثر من 3000 صانع محتوى ومؤثر ومبدع، وأكثر من 300 مليون تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

وشهدت القمة أيضاً توقيع عدد من الشراكات والاتفاقات بين صنّاع المحتوى والشركات والوكالات المتخصصة المشاركة في القمة، التي بلغ عددها أكثر من 200 شركة إنتاج، بهدف تطوير وتنويع وتحسين المحتوى الرقمي الذي يقدمه المشاهير والمؤثرون لمتابعيهم وجمهورهم.

واستضافت القمة 195 متحدثاً من أبرز صناع المحتوى والمؤثرين في العالم من 95 دولة، وتضمنت 15 خطاباً ملهماً وحديثاً تفاعلياً، و100 نشاط تفاعلي.

ونظمت القمة 24 جلسة حوارية، استضافت نخبة من كبار رواد التواصل الاجتماعي في العالم، وناقشت أحدث الاتجاهات والتحديات والفرص في عالم الصناعات الإبداعية والإعلام الرقمي.

وجاء الوسم الخاص بالقمة #قمة_المليار_متابع (BillionSummit1#) من أعلى الوسوم متابعة في العالم، بأكثر من 489 مليون تفاعل.

وكانت القمة محط اهتمام أكثر من 300 إعلامي محلي ودولي، حضروا لتغطية فعالياتها، وعقد لقاءات حصرية مع نخبة من أشهر المؤثرين الدوليين على وسائل التواصل الاجتماعي.

• بدء استقبال المُشارَكات والترشيحات اليوم.. وتكريم الفائز 13 يناير 2025.

محمد القرقاوي:

• إطلاق جائزة «قمة المليار متابع» يترجم رؤية محمد بن راشد في ترسيخ مكانة دولة الإمارات منبراً لصناعة المحتوى الإيجابي، ومنصةً عالميةً ملهمةً لإحداث التأثير في حاضر ومستقبل الإعلام.

• الجائزة تهدف إلى تشجيع صناع المحتوى الذين يتركون بصمة إيجابية، ويغيرون المجتمعات نحو الأفضل، ويصنعون أجيالاً تبني مستقبلاً أعظم، ويؤثرون في صناعة العقول، ويقرّبون الشعوب من بعضها بعضاً.