«فن أبوظبي 2024» يعلن شركاء المجتمع لعام 2024

أعلن «فن أبوظبي» إسناد مهمة تصميم معرض «شركاء المجتمع» هذا العام الذي يعقد تحت عنوان «الحِرف اليدوية كلغة»، إلى بيت الحرفيين، كما كشف المعرض عن برنامجه لهذا العام تحت شعار «حيث يلتقي الإبداع بالتكنولوجيا»، وأعلن الفائزين بجائزة جناح الطلاب السنوية. وجاء المشروع الفائز لعام 2024 بعنوان «لماذا تموت المواد باكراً؟».

ويواصل برنامج «الفن + التكنولوجيا»، الذي تم إطلاقه في عام 2017، إرساء أسس جديدة من خلال ربط طلاب الفن والتكنولوجيا بفنانين تشكيليين نشطين عبر وسائط متنوعة. ويهدف البرنامج الذي يضم طلاباً من سبع جامعات في جميع أنحاء الإمارات، إلى سد الفجوة بين الفن والتكنولوجيا، وتشجيع الطلاب على استكشاف طرق مبتكرة لدمج التخصصين، من خلال ورش عمل ومشاريع عملية، وأتاح البرنامج هذا العام للطلاب المشاركين الفرصة للعمل مع الفنانتين عفراء السويدي ومارينا فيدوروفا. حيث قامت عفراء السويدي، وهي فنانة تشكيلية تعتمد ممارستها على النحت، بتوجيه الطلاب وإرشادهم لإنشاء تركيب فني فريد من نوعه، من خلال عملية تصميم وإضفاء الحياة على عمل فني مفاهيمي. بينما عملت مارينا فيدوروفا مع الطلاب لإنشاء قصة جذابة تحقق عملاً فنياً من خلال سيناريو الواقع المعزز.

وقالت عفراء السويدي: «لا يدمج هذا البرنامج بين التكنولوجيا المتطورة والفن المعاصر فحسب، بل يوفر أيضاً مساحة فريدة للإبداع والتعبير. وأنا ممتنة لمشاركتي هذه الفرصة مع الطلاب المتحمسين، الذين أظهروا موهبة كبيرة وحرصاً على إظهار إبداعاتهم».

ويتناول المشروع الفائز، الذي يحمل عنوان «لماذا تموت المواد باكراً؟»، تأثير البناء في هدر المواد والاستدامة. ويتحدى المفهوم بشكل أكثر تحديداً، فكرة التخلص من المواد قبل الأوان بعد استخدامها. ويعيد التصميم من خلال التركيز على السقالات، التي غالباً ما تلعب دوراً مؤقتاً في مواقع البناء، تصور كيف يمكن إعادة تدوير هذه المواد بشكل مستمر وإعادة استخدامها في جناح حديث وقابل للتكيف.

وقالت سلامة الحمادي، أحد الفائزين بجائزة هذا العام: «يعد اختياري كواحدة من الفائزين بجائزة الجناح المعماري لهذا العام شرفاً كبيراً أرفع رأسي به عالياً. وقد ألهمتني هذه الفرصة الرائعة لدفع حدود إبداعي نحو آفاق جديدة، والإسهام في الحوار بشأن التحديات المتزايدة في موضوع الاستدامة وإدارة النفايات المادية. وأنا أتطلع إلى رؤية الجناح الذي قمنا بتصميمه على أرض الواقع في نسخة هذا العام من المعرض».

وسيشهد الفائزون الجناح المعماري لـ«فن أبوظبي»، عمر درويش وعبدالله عباس وسلامة الحمادي من الجامعة الأميركية في الشارقة، كيف تحول تصميمهم إلى بنيان حقيقي داخل المعرض.