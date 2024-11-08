"وفاء" زوجة مصرية تلحق بزوجها بعد وفاته بـ 3 ساعات

أكدت زوجة مصرية وفاءها لزوجها حتى آخر نَفَس كما يقال، وكانت السيدة "وفاء" اسماً على مسمى.

فقد شهدت محافظة البحيرة في مصر واقعة حزينة ومؤثرة، حين توفيت زوجة بعد 3 ساعات فقط من تشييع ودفن زوجها.

وتوفي الزوج قدري العيسوي في قرية السالمية بمحافظة البحيرة، لكن زوجته "وفاء" التي لم تحتمل آلام الفراق. فارقت الحياة بعد 3 ساعات على تشييع رفيق العمر و 35 عاما من الزواج.

وأجمع أبناء القرية أن الزوج الراحل كانت تجمعه بزوجته علاقة حب قوية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحادثة بحزن وتأثر كبيرين. وقال مدونون من أهل المنطقة إن الفقيدين كانا زوجين طيبين وبسيطين وضربا أقوى مثال على الحب والوفاء.