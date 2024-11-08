شربوا ماء "المكيّف" معتقدين أنه ماء مقدس

في حادثة غريبة أقدم أبناء رعية أحد المعابد الهندية على شرب الماء الناتج عن تكثيف مكيفات الهواء، اعتقادا منهم أنه ماء مقدس.

وأشار موقع Oddity Central إلى أن رعايا المعبد الهندي، اصطفوا في طابور لشرب ماء اعتقدوا أنه ماء مقدس يقطر من تمثال الفيل في المعبد، ليتضح لاحقا أنه ماء مكثف ناتج عن عمل مكيفات الهواء في المعبد.

وقد حث مسؤولو المعبد الناس على التوقف عن شرب هذا الماء مؤكدين أن الماء المقدس يجب أن يحتوي على مكونات، مثل حبق رقيق الأزهار (الحبق المقدس) وبتلات الورد.

ومن جانبهم حذر الخبراء مرتادي المعبد من المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بالبكتيريا والفطريات الموجودة في هذا الماء حسب "روسيا اليوم".

وقال أحد السكان:" لقد جئنا إلى هنا بإيمان عميق، والآن حطمت هذه الأخبار قلوبنا".