حيَّرت الموسيقيين منذ عام 1984 .. حل لغز "أكثر أغنية غامضة على الإنترنت"

تمكن خبراء من حل إحدى أقدم الألغاز على الإنترنت بعد 17 عاما من البحث المستمر، والمتمثل في أغنية غامضة تم التقاطها عبر الراديو في ألمانيا في الثمانينات، وظلت مجهولة حتى الآن.

وأُطلق على الأغنية اسم "أكثر أغنية غامضة على الإنترنت"، والتي كانت تعد من أكثر الموضوعات المثيرة للفضول على الإنترنت، خاصة بعد أن فشلت محاولات العديد من المستخدمين في تحديد اسم الأغنية أو مؤديها.

وقد تم العثور أخيرا على الأغنية، والتي تحمل عنوان "Subways of Your Mind" لفرقة FEX.

وبدأت القصة في عام 1984، عندما تم التقاط أغنية عبر الراديو في ألمانيا من قبل شخص غير معروف. وكانت تُذاع على محطة راديو يُعتقد أنها "NDR1"، وكان البرنامج يحمل اسم "Musik Für Junge Leute" (الذي يعني "موسيقى للشباب"). وتم تسجيل الأغنية على شريط كاسيت، وحفظها الشخص الذي اكتشفها، ثم قامت شقيقته في 2007 بمشاركة نسخة رقمية منها على منتديات الإنترنت المختلفة بحثا عن معلومات حولها. وعلى الرغم من ذلك، لم تحظَ الأغنية بالاهتمام في البداية.

وفي عام 2019، بدأ العديد من مستخدمي Reddit الاهتمام بهذه الأغنية الغامضة. وقام أحد المستخدمين المسمى Gabgaskins بنشر الأغنية عبر 44 منتدى موسيقيا على Reddit، ما دفع لإنشاء منتدى خاص بعنوان r/TheMysteriousSong مخصص لهذا اللغز.

كما أنشأ "يوتيوبر" يُدعى Just Whang فيديو عن الأغنية، ما زاد من عمليات البحث والتفاعل حول الموضوع بشكل كبير.

وعلى مر السنين، قام العديد من الأشخاص بمحاولات فاشلة للوصول إلى مزيد من التفاصيل حول الأغنية. حتى أن التحقيقات استهدفت بعض المحطات الإذاعية السابقة التي كانت قد عرضت الأغنية، ولكن دون نتيجة. كما تم إنشاء خوادم على Discord لتحليل الأغنية ومقارنة نسخها المختلفة، وكذلك دراسة سجلات فرق موسيقية قد تكون قد عزفت الأغنية.

وفي النهاية، تمكن المستخدم marijn1412 من منتدى r/TheMysteriousSong على مدونة Reddit، من حل اللغز.

وبينما كان يبحث في أرشيف الصحف الألمانية، عثر على مقال قديم في صحيفة Nordwest Zeitung المحلية في ألمانيا، والذي تناول فرقة موسيقية تُدعى FEX، والتي فازت في مسابقة موسيقية في مدينة بريمن في سبتمبر 1984.

ووصفت موسيقى هذه الفرقة بأنها مزيج من الروك والبوب وموسيقى الموجات (Wave Music- وهي نوع من أنواع الموسيقى التي ظهرت في أوائل الثمانينات في ألمانيا وارتبطت بشكل خاص بحركة "الموجة الجديدة" التي كانت جزءا من الموسيقى البديلة للبوب والروك في تلك الفترة).

ومن خلال البحث في المقال، اكتشف marijn1412 أن أحد أعضاء الفرقة، ميشيل هيدريش (Michael Hädrich)، كان مرتبطا بفرق موسيقية أخرى مثل Phret و FEX.

وتواصل marijn1412 مع هيدريش، الذي بدوره أرسل له بعض الأغاني القديمة التي قام بها مع فرقته FEX، وكانت إحداها هي Subways of Your Mind - الأغنية التي كانت محط البحث طوال تلك السنوات.

وعند اكتشاف هوية الأغنية، تواصل marijn1412 مع هيدريش ليخبره بتفاصيل القصة. وتبين أن هيدريش لم يكن يعلم أن أغنيتهم أصبحت مشهورة على الإنترنت كجزء من "الوسائط المفقودة".

وبعد الحصول على إذن من هيدريش، قرر marijn1412 نشر الأغنية للجمهور.