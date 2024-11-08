انتقادات قاسية لنجمين هنديين بسبب اسم ابنتهما العربي

بسبب اختيارهما اسم "دعاء" باللغة العربية لمولودتهما الجديدة، تعرّض نجما بوليوود ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ لانتقادات قاسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صبّت جميعها في خانة التمييز العنصري والعرقي.

وكانت بادوكون قد أنجبت طفلتها في سبتمبر الماضي، لكن لم تكشف عن اسمها أو وجهها حتى يوم الأحد الماضي تزامناً مع مهرجان "ديوالي". ونشر الزوجان عبر حسابيهما على إنستغرام صورة تُظهر قدمي الطفلة، وهي ترتدي الزي الهندي التقليدي، وأرفقا الصورة بتعليق جاء فيه: "دعاء بادوكون سينغ.. دعاء: يعني الصلاة. لأنها إستجابة لصلواتنا. قلوبنا مليئة بالحب والامتنان". وسرعان ما أثار المنشور انقساماً كبيراً بين المعلقين، حيث وجهت انتقادات كثيرة للزوجين بسبب اختيارهما هذا الاسم العربي.

وتوجّه البعض بالسؤال إلى رانفير وديبيكا عن سبب اختيار اسم عربي، وطرح آخرون أسماء باللغة الهندية كـ"براثانا" الذي يعني الصلاة.

بالمقابل، دافع بعض متابعيهما عن النجمين معتبرين أن لهما مطلق الحرية في اختيار الاسم الذي يريدانه لطفلتهما.

فيما التزم الزوجان الصمت أمام الهجوم العنيف من قبل متابعيهما، وفقاً لما ذكرته صحيفة "إندبندنت".