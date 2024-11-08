بدور القاسمي تتوّج الفائزين بجوائز «ترجمان» و«الشارقة للكتاب»

كرّمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الفائزين بجوائز معرض الشارقة للكتاب في دورته الـ43، وجائزة الدورة السابعة من جائزة الشارقة للترجمة (ترجمان).

وقالت الشيخة بدور القاسمي في رسالة وجهتها للفائزين: «إن الاحتفاء بالإبداعات الاستثنائية والمميزة هو تجسيد لواحدة من القيم المركزية في مشروع الشارقة الثقافي، فنحن نؤمن بأن مهمة كل مبدع في صناعة وإنتاج المعرفة تتجسد في تقديم نموذج يحتذى للأجيال الجديدة، لمضاعفة أثر المعرفة والثقافة في بناء مجتمعات متماسكة، وتملك أدوات تواصلها مع نظيرتها في مختلف بلدان العالم».

وذهبت جائزة الشارقة للترجمة (ترجمان) لترجمة كتاب «طوق الحمامة» لابن حزم الأندلسي إلى اللغة التركية، الذي ترجمه الدكتور محمد حقي صوتشين.

وكانت جائزة «الشارقة للكتاب الإماراتي» في فئة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية» من نصيب عوض بن حاسوم الدرمكي عن روايته «عهد الجراح»، أما فئة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الدراسات» ففاز بها الكاتب علي العبدان، عن كتابه «الأغاني الإماراتية: مساراتها الأولى ومصادرها القديمة».

وذهبت جائزة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع الأدبي» للشاعر كريم معتوق، وذلك عن ديوانه «قصائد من وادي عبقر»، فيما حازت الدكتورة فاطمة البريكي جائزة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية الأولى»، عن روايتها «غربنة بقلم الغراب».

وضمن جوائز «أفضل كتاب عربي» فاز بجائزة «أفضل كتاب عربي في مجال الرواية» الروائي عيسى ناصري، وذلك عن روايته «الفسيفسائي»، أما جائزة «أفضل كتاب أجنبي خيالي» فذهبت إلى المؤلفة إليزابيث لودونب عن روايتها «غريب في بغداد»، أما «جائزة أفضل كتاب أجنبي واقعي، فحصل عليها الكاتبان سيدهارث كاك وليلا كاك بهان، عن كتابهما «الحب، المنفى، الفداء».

أما جوائز أفضل دور النشر لعام 2024، فحصلت فيها على جائزة «أفضل دار نشر محلية» دار أشجار للنشر والتوزيع، بينما فازت بجائزة «أفضل دار نشر عربية» دار مسكيلياني للنشر في تونس، في حين كانت جائزة «أفضل دار نشر أجنبية» من نصيب «دي سي بوكس» في الهند DC Books.