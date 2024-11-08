طموحات المبدعين قيمة ومورد اقتصادي مستدام في دبي

اعتمدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، «استراتيجية قطاع التصميم 2033»، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتميّز في التصميم، وملتقى دولياً لأبرز المصممين والمبدعين وخبراء الصناعة، ووجهة لتبادل أبرز الممارسات وأحدث التوجهات في هذا المجال الإبداعي.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة العاشرة من «أسبوع دبي للتصميم»، المُقامة برعاية سموّها بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم (d3) التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من «دبي للثقافة»، وتستمر حتى 10 نوفمبر الجاري.

عاصمة عالمية للفن

وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل جهودها وسعيها إلى تعزيز حضورها عاصمةً عالميةً للفن والثقافة والتصميم، وترسيخ مكانتها ملتقى دولياً للمصممين والمبدعين وأصحاب المواهب، لافتة إلى أن «استراتيجية قطاع التصميم 2033»، ستعمل على نمو القطاع في دبي، ورفع تنافسيته، والارتقاء به نحو مستويات جديدة من التميّز.

وقالت سموّها: «تُجسّد الاستراتيجية رؤى دبي الطموحة، وتطلعات قيادتها الرشيدة بالعمل على تحويل الإمارة إلى منصة انطلاق نموذجية لأحدث التوجهات في مجال التصميم، ما يرسّخ مفاهيم الإبداع والابتكار والاستدامة، كما ستعمل الاستراتيجية على تمكين القطاع من تجاوز التحديات التنظيمية التي تواجهه، وتحفيز روح الابتكار وريادة الأعمال لدى أصحاب المواهب الإبداعية، وتشجيعهم على تقديم تجاربهم الفريدة، والتعبير عن رؤاهم وأفكارهم النوعية، وتحويل أحلامهم وطموحاتهم وإبداعاتهم إلى قيمة مضافة ومورد اقتصادي مستدام».

طاقات شابة متميّزة

وأشارت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن دبي نجحت في جذب واستقطاب الطاقات والكوادر الشابة المتميّزة في مجال التصميم، بفضل تفرد مناخها الإبداعي، وتكامل منظومتها الداعمة للمحترفين في هذا القطاع، حيث تُعدُّ أول مدينة للتصميم في الشرق الأوسط، ضمن شبكة اليونيسكو للمدن العالمية المبدعة.

وأضافت سموّها: «تولي دبي أهمية خاصة لقطاع التصميم الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الإبداعي، وأحد روافد اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، وعنصراً جوهرياً في عملية التعبير، حيث تسعى الإمارة بفضل ما تتمتع به من مزايا فريدة وإمكانات وفرص متنوعة إلى الدفع باتجاه نمو هذا القطاع وازدهاره، عبر استشراف مستقبله، وتوفير حاضنات إبداعية لمشاريعه وفعالياته المختلفة، ودعم الكفاءات الرائدة فيه».

فرص نوعية

وتتضمن الأهداف الرئيسة للاستراتيجية الجديدة زيادة نسبة الالتحاق بالتعليم العالي والتدريب المستمر بمجالات التصميم في دبي بنسبة 20%، عبر إتاحة فرص نوعية لأكثر من 25 ألف طالب لدراسة مجال التصميم، إضافة إلى دعم نحو 500 مشروع تصميم قائم في دبي، واحتضان أكثر من 100 مشروع جديد، وعرض أكثر من 500 مشروع تصميم محلي في المعارض والفعاليات الدولية، وتنظيم أكثر من 100 فعالية تصميم على المستويين المحلي والعالمي، وجذب أربعة ملايين زائر محلي ودولي لمعارض وعروض التصميم في دبي بحلول عام 2033.

بيئة إبداعية

وستسهم الاستراتيجية في تهيئة بيئة إبداعية قادرة على دعم منظومة الأعمال في قطاعات الأزياء، وتصميم المنتجات، والعمارة والتصميم الغرافيكي، وتوفير مناخ ملائم ومحفّز للمبدعين، وتسهيل تأسيس الأعمال وتوفير الفرص والتمويل التي يحتاج إليها قطاع التصميم في دبي، إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل الأفكار بين قطاع التصميم والقطاعات الأخرى، بهدف إثراء دوره محركاً رائداً للاقتصاد الإبداعي، واعتماد أحدث التقنيات التي تساعد في دعم القطاع والتصدي للتحديات والعوائق التي تواجهه، كما ستسهم الاستراتيجية في تطوير قاعدة بيانات خاصة بأصحاب المواهب والمبدعين، إضافة إلى إلهام الجمهور وتوجيهه نحو التفاعل مع المصممين في دبي محلياً ودولياً.

لطيفة بنت محمد:

. الاستراتيجية ستساهم في تعزيز تنافسية وقوة قطاع التصميم في دبي، وستحوّل الإمارة إلى منصة انطلاق نموذجية لأحدث التوجهات في مجال التصميم.

. الهدف تحفيز روح الابتكار وريادة الأعمال لدى أصحاب المواهب، وتشجيعهم على تحويل إبداعاتهم إلى قيمة مضافة ومورد اقتصادي مستدام.

. قطاع التصميم يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الإبداعي، وأحد أبرز روافد اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.

. الاستراتيجية تسعى إلى زيادة نسبة الالتحاق بالتعليم العالي والتدريب المستمر بمجالات التصميم في دبي بنسبة 20%.

. إتاحة فرص نوعية لأكثر من 25 ألف طالب لدراسة مجال التصميم، إضافة إلى دعم نحو 500 مشروع تصميم قائم في دبي.

. احتضان أكثر من 100 مشروع تصميم جديد وجذب 4 ملايين زائر محلي ودولي لمعارض وفعاليات التصميم في دبي بحلول 2033.