إعلان أسماء أعضاء «روّاد الشباب العربي» الإثنين المقبل

برعاية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مركز الشباب العربي، وبحضور مجموعة من المسؤولين وممثلي المؤسسات، ينظم مركز الشباب العربي، يوم الإثنين المقبل، بمقره في أبوظبي، حفلاً للكشف عن أسماء 40 شاباً وشابة في عضوية مبادرة «روّاد الشباب العربي». وتحتفي هذه المبادرة في نسختها الثالثة بالشباب دون سن الـ35 عاماً، ممن حققوا إنجازات تعكس صورة مشرّفة لشباب العالم العربي، وتركوا بصمة إيجابية في مجالاتهم، بما يسهم بجهود التنمية في المجتمعات العربية، وإبراز قدوات شابة من الأجيال الصاعدة، وتهيئة بيئة ملهمة لأفكار إبداعية، والعمل معهم على احتضانها والارتقاء بها.