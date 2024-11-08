«معاً نمشي».. سكان دبي يتحدون مرض السكري

تنظّم مجموعة «تيكوم» النسخة الخامسة من مبادرة «معاً نمشي» (WeWak)، الهادفة إلى إشراك جميع أفراد المجتمع في فعالية خيرية سنوية للمشي يوم السبت 16 نوفمبر 2024، لرفع الوعي بمرض السكري وأمراض الغدد الصمّاء، بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية.

وتتوافر التذاكر أمام سكان دبي من العائلات والأفراد المهتمين بالصحة النفسية والجسدية، حيث يمكن للمشاركين المشي هرولةً أو ركضاً مسافة 3.5 كيلومترات، خلال مبادرة «معاً نمشي» 2024 التي يجري تنظيمها في مجمّع دبي للعلوم، الوجهة الرائدة التابعة لمجموعة

«تيكوم». وتهدف النسخة الخامسة من هذه المبادرة إلى تشجيع الأطفال والعائلات على المشاركة لرفع الوعي العام، والاستمتاع بمجموعة متنوّعة من الفعاليات، بما فيها العروض الحية والأنشطة التفاعلية والمنصّات التثقيفية، وسيجري تخصيص ريع التبرعات لدعم جمعية دبي الخيرية، ورفع الوعي بمرض السكري وصحة الغدد الصمّاء.