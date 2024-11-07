5 تدابير للحماية من هشاشة العظام

أوضح أطباء أنه للحماية من هشاشة العظام يجب اتباع 5 تدابير وقائية، أبرزها التعرض لأشعة الشمس لمدة 10 إلى 15 دقيقة يوميا، تناول الأكل الصحي وممارسة الرياضة بشكل دوري.

وتشمل التدابير أيضا، تناول الأكل الصحي الغني بالكالسيوم وفيتامين د، والمحافظة على الوزن المثالي، والمتابعة الدورية مع الطبيب.

ويعرف الأطباء “هشاشة العظام”، بأنه مرض تبدو فيه العظام وكأنها تذوب، ويقل وزنها، وتفقد قوتها، وتتعرض عدة فئات لخطر الإصابة به، منها النساء فوق سن 50 عاماً، والحوامل، وكبار السن الذين يعانون الأمراض.

وتتمثل أبرز أعراض هشاشة العظام الأكثر شيوعا، في ألم الظهر نتيجة كسر الفقرات العظمية أو تآكلها، وقصر القامة بمرور الوقت، وانحناء الجسم، وسهولة الإصابة بكسور العظام عن المعدل المتوقع.

ولا يوجد علاج فعال لهشاشة العظام في الوقت الحالي، لذا يجب التركيز على استراتيجيات الوقاية والتدخل المبكر وجعل العلاجات باهظة الثمن والفعالة، مثل استبدال المفاصل، ميسورة التكلفة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.