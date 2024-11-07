الجبن الشيدر أم الموزاريلا.. أيهما الأفضل؟

يعتبر جبن الشيدر والموزاريلا من أبرز أنواع الجبن في العالم بفضل مذاقهما الغني وملاءمتهما لكثير من الأطباق، وبينما يحتوي كل منهما على الدهون والسعرات، فإن إدراجهما بشكل معتدل في النظام الغذائي يمكن أن يكون خيارًا صحيًّا، كما يشير خبراء التغذية.

ينحدر الشيدر من إنجلترا ويتميز بنكهته الحادة الناتجة عن التعتيق الذي قد يستمر سنوات، مما يجعله خيارًا شائعًا في أطباق مثل المكرونة وحساء البروكلي. أما الموزاريلا، التي نشأت في إيطاليا، فهي جبن طازج وتستخدم غالبًا في البيتزا واللازانيا وتتميز بقوامها المتمدد.

ويحتوي كلا النوعين على البروتين والكالسيوم الضروريين لصحة العضلات والعظام. لكن وفقًا لأخصائية التغذية ناتالي ريزو، تتميز الموزاريلا بأنها أقل في السعرات والدهون المشبعة، خاصة إذا كانت مصنوعة من حليب نصف دسم.

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كما أن الموزاريلا تحتوي على نسبة أقل من الصوديوم، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًّا منخفض الصوديوم.

وبحسب موقع Today، يرى الخبراء أن الموزاريلا تتفوق بفضل احتوائها على كمية أقل من السعرات والدهون المشبعة، فضلًا عن كونها غالبًا أقل احتواءً على المواد الحافظة. ومع ذلك، يُنصح بالاعتدال في تناول الجبن عمومًا، بغض النظر عن النوع، لتجنب الإفراط في السعرات.