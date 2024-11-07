"أبو حنان" رجع .. لماذا أطلق المصريون على ترامب هذا اللقب؟

عاد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بعدما حسم السباق أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، ليتصدر اسمه منصات التواصل في العالم ومن ضمنها في مصر.

وتصدر اسم "أبو حنان" المواضيع الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فور الإعلان عن نجاح ترامب، بجانب اسم الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، فما سر هذا اللقب الذي يستخدمه المصريون؟

يعود إطلاق لقب "أبو حنان" على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الإعلامي المصري عمرو أديب، خلال ولاية ترامب الأولى بين عامي 2016 و2020، حين لعبت نجلة الرئيس إيفانكا ترامب، دورا في ذلك، بسبب وجودها بالقرب من والدها بالبيت الأبيض.

ونشر أديب، تغريدة امس عبر موقع إكس، داعب فيها مستخدمي هذا اللقب بعد تصدره الأكثر تداولا على موقع إكس، قائلا إنه له حقوق أدبية في استخدامه، وقال: "قررت فتح حساب بنكي لكل من يستخدم اسم أبو حنان يدفع 5 دولارات حق أداء للعبد الفقير لله، وهي رسوم تدفع لمرة واحدة أي إنك تستخدم الاسم للأبد في كل المنصات".

واستدرك قائلا: "طبعا دي مجرد دعابة".

واستخدم مدونون اللقب في تغريداتهم للتعليق على فوز الرئيس السابق والمرشح الجمهوري "ترامب"، وقال أحد المعلقين: "الحاج أبو حنان رجع يا رجالة.. دا إحنا هنشوف أيام عنب".

لكن اللقب يعود في الأصل إلى عبارة رددها الفنان حجاج عبد العظيم في مسرحية «حكيم عيون» أثناء قيامه بخطبة فتاة لشخص يقوم بدوره الفنان كريم عبد العزيز، واشترك في المسرحية أيضا الفنان أحمد حلمي والفنان الراحل علاء ولي الدين، وكتبها احمد عبدالله وأخرجها هاني مطاوع.