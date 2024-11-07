إماراتية تحقق إنجازاً متكاملاً في جائزة حمدان بن محمد للتصوير

كشفت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي عن ثاني الفائزين بالجوائز الخاصة للدورة الـ13 للجائزة التي تحمل عنوان «الاستدامة»، إذ فازت المصورة الإماراتية، سلمى علي السويدي، بجائزة «صُناع المحتوى الفوتوغرافي»، وهي ضمن فئات الجوائز الخاصة، وقيمتها 50 ألف دولار، تُمنح للمحررين والناشرين والمدونين والمروجين وأصحاب الأبحاث والاختراعات المؤثرين، وصُناع المحتوى الفوتوغرافي ذي التأثير الإيجابي الواضح والملموس، الذين أغنوا عالم الفوتوغرافيا، وقدموا له قيمة معرفية ثمينة. وستُكرّم سلمى السويدي مع الفائزين بجميع محاور وفئات الجوائز خلال الحفل الختامي لهذه الدورة، الذي يستضيفه متحف المستقبل في دبي يوم 12 الجاري.

وأعرب وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس أمناء الجائزة، عبدالرحمن بن محمد العويس، عن سعادته البالغة بوجود مبدعات إماراتيات قادرات على قهر المستحيل، وكتابة التاريخ بإنجازات رائدة يفخر بها الوطن، ويقدمها نموذجاً مضيئاً ملهماً للأجيال المقبلة. ووصف إنجاز سلمى السويدي بالمتكامل، من حيث قيمته الفنية والوطنية والعلمية والبيئية.

من جهته، قال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: «نبارك للمصورة الإماراتية هذا التكريم المستحق على مجهودها الكبير، ومثابرتها الجادة في دراسة وتوثيق البيئة البرية وأنواع الطيور في الدولة، وعرضها في كتابها الموسوعي القيم الذي أعتبره إنجازاً وطنياً مشرفاً ومرجعاً بحثياً مهماً متنوع الفوائد».

وأضاف: «ابتُكرت جائزة صناع المحتوى الفوتوغرافي لتكريم الإسهامات الفوتوغرافية ذات المستوى الرفيع، وإثراء المكتبة الفنية والثقافية، وتمنح الفائدة والمتعة للمصورين والقراء والباحثين والهواة، الراغبين في التبحر بالفنون البصرية. ويعد كتاب (الطيور الشائعة وأعشاشها في الإمارات العربية المتحدة) مشروعاً فنياً رائداً ورافداً علمياً للعديد من المجالات الأخرى، ويكفيه فخراً الإشادة الغالية من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث وصف مؤلفته بأنها مصورة شَغُوفة، قادها شغفها إلى استكشاف الطبيعة وتوثيق حياة الطيور في الإمارات».

عـــن المُكرَّمة

بدأت سلمى السويدي تصوير الحياة البرية عام 2008، وتخصّصت في تصوير الطيور، وهي عضو في أندية التصوير الفوتوغرافي المحترفة، مثل الاتحاد الدولي للتصوير الضوئي (FIAP)، واتحاد المصورين العرب (UAP)، وحصدت أعمالها عدداً من الجوائز المحلية والدولية، أهمها الميدالية الذهبية في مسابقة FIAP لعام 2011 في مسابقة الإمارات للتصوير الفوتوغرافي، التي جاءت تحت شعار «الصورة العربية».

عبدالرحمن العويس:

. سعداء بوجود مبدعات إماراتيات قادرات على قهر المستحيل وكتابة التاريخ بإنجازات رائدة يفخر بها الوطن.

علي بن ثالث:

. كتاب «الطيور الشائعة وأعشاشها في الإمارات» لسلمى السويدي مشروع فني رائد ورافد علمي.