إوزة تحطم زجاج طائرة كندية وتجبرها على هبوط طارئ

تعرّضت طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس" تابعة لشركة Flair Airlines الكندية لحادث أثناء رحلتها بعد اصطدامها بإوزة، ما أدى إلى كسر الزجاج الأمامي للطائرة.

ووفقاً لمجلس سلامة النقل الكندي، عادت الطائرة بسلام إلى المطار دون تسجيل إصابات بين الركاب، رغم دخول شظايا الزجاج إلى قمرة القيادة وإصابة أحد الطيارين بجروح طفيفة.

ووقع الحادث بعد فترة قصيرة من إقلاع الرحلة F8641 من تورنتو باتجاه وينيبيغ، حيث اصطدمت الطائرة بسرب من الإوز، ما أدى إلى كسر الزجاج الأمامي وجعل الرؤية شبه منعدمة.