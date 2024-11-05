فنانة مصرية تكشف تعرضها لـ"شلل مؤقت" بسبب إبر التنحيف

كشفت الممثلة المصرية الشابة، هند عبد الحليم، عن تعرضها لأزمة صحية مؤخرا بسبب إبر إنقاص الوزن، التي تسببت في إصابتها بما وصفته بـ"شلل مؤقت".

وقالت عبد الحليم عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، الأحد، إنها تعرضت لوعكة صحية "بسبب حقن التخسيس. استخدمتها فقط لنحو شهر وأسبوع واحد، ثم شعرت بتعب شديد ودخلت المستشفى".

وأضافت: "تعرضت لشلل مؤقت في المعدة، ولم أكن قادرة على الأكل أو الشرب. شعرت بألم رهيب، وكنت أعيش على المحاليل".

ونصحت المتابعين بضرورة "استشارة الأطباء في مثل هذه الأمور، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة قبل مثل هذا الإجراء".